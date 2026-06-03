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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Šapcu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, juče su podneli krivičnu prijavu protiv V. V. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja čime je budžet Republike Srbije oštećen za više od 13,5 miliona dinara.

Kako je tako mlad uspeo da razvije šemu koja je završila pod lupom policije, za emisiju "Redakcija", govorila je Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA centra.

- U ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću da kažemo da li je mladić svesno učestvovao u utaji poreza ili je bio iskorišćen jer nemamo dovoljno informacija. Postoji mogućnost da je mladić svesno vršio utaju poreza tako što nije prijavljivao uvoz vozila Agenciji za zaštitu životne sredine i nije plaćao propisane takse. Na taj način je moglo doći do poreske utaje - rekla je Milosavljević.

Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA centra Foto: Kurir Televizija

Ko je zapravo vodio posao?

Kako je ukazala, postoji mogućnost da mladić nije imao stvarnu kontrolu nad poslovanjem, već da je njegova uloga bila znatno drugačija od one koja se na prvi pogled čini.

- S druge strane, postoji i mogućnost da je bio zloupotrebljen. Moguće je da je, zbog mladosti i neiskustva, formalno vođen kao odgovorno lice u firmi, dok su posao zapravo vodile druge osobe koje su ostvarivale materijalnu korist. U tom slučaju, on bi samo potpisivao dokumentaciju, dok bi neko drugi upravljao celokupnim poslovanjem.

Dalje ističe da se slične situacije ne vezuju samo za mlade ljude, navodeći da su se i ranije pojavljivali slučajevi koji ukazuju na moguće zloupotrebe osoba koje se formalno vode kao odgovorna lica.

- Nije reč samo o mladima. Dešava se da i stariji građani budu zloupotrebljeni na sličan način. Primera radi, samo nekoliko dana pre hapšenja ovog mladića uhapšena je i sedamdesetsedmogodišnja žena iz Šapca koja se tereti za slično krivično delo. Sumnja se da je u vezi sa uvozom više od 400 automobila izbegnuto plaćanje obaveznih taksi Agenciji za zaštitu životne sredine, čime je pričinjena šteta od oko osam miliona dinara - kaže.

Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA centra Foto: Kurir Televizija

- Da li je ona postupala svesno ili je i sama bila iskorišćena, utvrdiće istraga. Upravo zato savetujem i mladima i starijim građanima da budu veoma oprezni kada nekome daju svoje lične podatke ili pristaju da učestvuju u poslovnim aranžmanima bez jasnog uvida u ono što potpisuju. Problem je ozbiljan jer je kasnije veoma teško dokazati da ste bili izmanipulisani kada se vaše ime i potpis nalaze na zvaničnoj dokumentaciji - za emisiju "Redakcija", objasnila je Milosavljević.

02:22 MLADIĆ (22) OŠTETIO BUDŽET DRŽAVE ZA 13,5 MILIONA DINARA! Šapčanin osumnjičen za poresku utaju, postoji sumnja da je iskorišćen Izvor: Kurir televizija

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