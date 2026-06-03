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Mlađi muškarac Luka B. iz Kragujevca, koji je juče više puta nožem ubo bivšu partnerku u kući, i njenog dedu, uhapšen je.

On je posle nasilja i ubadanja nožem pobegao, ali je ubrzo pronađen i uhapšen.

Strašno nasilje dogodilo se u naselju Beloševac u Kragujevcu.

Podsetimo, kasno sinoć mlađi muškarac nožem je naneo ozbiljne povrede partnerki i njenom dedi. Oboje su nakon napada hitno prevezeni u zdravstvenu ustanovu gde su, zbog težine povreda, hitno operisani.

Prema nezvaničnim informacijama "Ikragujevac", povređena žena zadobila je više ubodnih rana u predelu grudnog koša i stomaka, dok je njen deda povređen u predelu trbuha. Obe osobe primljene su u operacionu salu sa povredama koje se smatraju opasnim po život.

Lekari su tokom intervencija vršili detaljne preglede i sanaciju unutrašnjih povreda kako bi stabilizovali njihovo zdravstveno stanje.

Kurir.rs

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