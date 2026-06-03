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Juče je, pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, nastavljen postupak protiv četvorice muškaraca optuženih za ubistvo Zorana Gole (44), koje se dogodilo 6. januara prošle godine u Inđiji.

Prema navodima optužnice, Gole je kobne večeri oko 23 časa zadobio više ubodnih rana opasnih po život ispred svoje porodične kuće u Sremskoj ulici. Od zadobijenih povreda ubrzo je preminuo, a tragediji je prisustvovao i njegov maloletni sin, sa kojim je u tom trenutku palio badnjak.

O tome šta se dogodilo na poslednjem ročištu, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Aleksandra Dražić - novinar Kurira.

- Moramo da kažemo da je ovo već treći put da se postupak vodi, kao i da je sada već treći sudija u ovom slučaju, a da je juče napokon održan glavni pretres u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Pre toga, porodica Zorana Gole, ubijenog iz Inđije, okupila se ispred Palate pravde kako bi pružila podršku njegovim najbližima. Tu su bili članovi uže i šire porodice, kao i prijatelji, koji se nadaju da će pravda biti zadovoljena - rekla je Dražić.

Aleksandra Dražić - novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Tok suđenja i navodi pred sudom

Kako navodi, pred sudom su izneti stavovi okrivljenih i optužbe koje im se stavljaju na teret, dok su učesnici postupka uglavnom ostali pri ranijim iskazima.

- Ono što se dogodilo na jučerašnjem glavnom pretresu jeste da se teško ubistvo stavlja na teret muškarcu čiji su inicijali M. Š. K., koji je pred sudom izjavio da nije kriv za delo koje mu se stavlja na teret. Sudi se i trojici muškaraca čiji su inicijali A. S., S. D. i Đ. B., zbog nasilničkog ponašanja, dok se Đ. B. dodatno tereti i za pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela. Oni su uglavnom ostali pri ranije datim iskazima i nisu odgovarali na pitanja - kaže ona.

Kako je nakon pretresa izjavila majka ubijenog Zorana Gole, ona kaže da veruje u državu i pravdu i da se nada da će postupak, koji je konačno počeo pred sudom, dovesti do zadovoljenja pravde.

Snežana Radović majka stradalog Foto: Kurir Televizija

- Prvo mi je bilo veoma teško da ih gledam. Ja nemam mržnju u sebi... možda bi bilo i bolje da je imam, možda bih tada mogla nešto više da preduzmem. Ovako, nemam tu mržnju. Tuga me preplavljuje. Oni su živi, a ne priznaju zločin. Sudija mi je dala malo nade da će pravda biti zadovoljena, ali kada i kako - to samo Gospod Bog zna. Mene materijalna sredstva ne interesuju. Kao da sam ostala bez srca i duše, kao da je deo mene otišao - rekla je Snežana Radović, majka stradalog.

Suđenje se nastavlja 25. avgusta.

02:43 UBIJEN ISPRED KUĆE DOK JE PALIO BADNJAK SA SINOM: Suđenje u Inđiji za ubistvo Zorana Gole dobilo nastavak - četvorica optuženih pred sudom negirala krivicu Izvor: Kurir televizija

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