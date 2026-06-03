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Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv državljana Narodne Republike Kine L.X. (31), C.J. (39), oboje bez prijavljenog boravišta u Republici Srbiji, i W.T. (34), sa boravištem u Dolovu, zbog sumnje da su od oktobra prošle godine obmanjivali dve oštećene, takođe državljanke Narodne Republike Kine, rođene 1986. i 1989. godine, koje su dana 3.12.2025. godine odvezli sa aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu do kuće u Dolovu u ul. Istočna i držali ih protiv njihvoe volje.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, upotrebom sile i pretnjom ubistvom i teškim telesnim povređivanjem zadržali su ih do 4. decembra protivno njihovoj volji, kako bi od njih i njima bliskih lica iznudili novac, pri čemu je jedna oštećena zadobila teške telesne povrede, a druga lake telesne povrede. Okrivljenom W.T. se stavlja na teret i da je u navedenoj kući upotrebom sile prinudio oštećene na čin izjednačen sa obljubom.

- Okrivljeni se terete da su kao saizvršioci izvršili krivično delo otmica za koje je propisana kazna zatvora od tri do dvanaest godina, a okrivljeni W.T. i dva krivična dela silovanje za koje je propisana kazna zatvora od pet do dvanaest godina - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da Viši sud u Pančevu okrivljenima produži pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i zato što im se stavlja na teret izvršenje krivičnih dela za koja su propisane kazne zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja krivičnih dela je doveo do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.