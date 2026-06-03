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Žrtva mladića (26) koji je jutros uhapšen u Beogradu zbog ubistva je starac star 92 godine!

Kako smo već pisali, zločin je počinjen oko sedam sati u kući kod zgrade BIP-a. Policija je odmah uhapsila osumnjičenog koji je priznao: "Sekirom sam ubio čoveka". Po dolasku u kuću, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt starijeg muškarca.

Kako se može videti na snimcima sa lica mesta, mladiću su lisice na ruke stavljene ispred kuće strave. On leži na asfaltu na stomaku, sa rukama iza leđa vezanim lisicama, dok oko njega stoje policijski službenici. Kako se saznaje, on se nije opirao hapšenju, a nakon što je vezan inspektori su ga službenim kolima odvezli u stanicu.

Hapšenje osumnjičenog Foto: Printscreen/Instagram/mmijatovic_official

- Ovde je trenutno opasdno stanje. Ima mnogo policijskih automobila, policajaca, inspektora. Mesto zločina je ograđeno trakom, uviđaj je u toku - kaže izvor.

1/4 Vidi galeriju Ubistvo sekirom kod BIP-a Foto: Kurir

Šta je motiv zločina još nije utvrđeno, istraga je u toku.

- Za sada nije poznato o čemu se radi. Rad na slučaju je u toku i uskoro će se znati više detalja. Policija prikuplja dokaze i informacije na mestu jezivog ubistva - kaže izvor.