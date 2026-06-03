Slušaj vest

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovni kriminal u saradnji sa policijskim službenicima Sektora unutrašnje kontrole MUP juče je uhapšeno sedam osoba ubog sumnje da su na teritoriji Beograda od avgusta prošle godine od danas iz stranih brodova koji plove Dunavom istakali evro dizel gorivo i prodavali.

Koliko je uopšte realno da se takva aktivnost izvede na prometnom plovnom putu kao što je Dunav i šta to govori o organizovanosti grupe, za emisiju "Redakcija", govorio je Vladica Zdravković, kapetan.

- Pa iskreno, to je prisutno već dugi niz godina, i to ne samo kada je reč o nafti i naftnim derivatima, već o kompletnoj akciznoj robi. I ranije, dok sam radio u rečnoj policiji, imali smo slučajeve zaplene velike količine cigareta, tako da je to stalno prisutno i reč je o organizovanom sistemu. Postoje ljudi koji komuniciraju, kao i posade brodova koje su u to uključene, a zatim i ekipa na kopnu koja vrši pretakanje - rekao je Zdravković.

Vladica Zdravković, kapetan Foto: Kurir Televizija

Način rada i posledice ilegalne trgovine

Kako je naveo, roba se prebacuje u specijalno pripremljene čamce, takozvane mini tankere, a zatim u plastične kontejnere koji se koriste za skladištenje i transport, najčešće u kombi vozilima jer su manje uočljiva od kamiona i cisterni.

- Aktivnosti se najčešće odvijaju noću, kada su uslovi vidljivosti slabiji. Postoje i slučajevi otimanja robe, tzv. "crne tačke", ali je to u međuvremenu suzbijeno. Ipak, ovo nije jedina grupa koja se bavi ovim poslovima, već ih ima više, a policija nastavlja sa akcijama suzbijanja. Takve aktivnosti nanose veliku štetu privredi jer se izbegava plaćanje poreza. Takođe, važno je naglasiti da je to gorivo često sumnjivog kvaliteta i nije preporučljivo za upotrebu jer može sadržati nečistoće i imati nižu oktansku vrednost.

Zdravković je upozorio da tokom ovakvih aktivnosti često dolazi do curenja i zagađenja reke, kao i do nesreća i povreda, što ih čini ozbiljnim rizikom po ljude i životnu sredinu.

- Prilikom istakanja često dolazi do curenja i zagađenja reke naftnim derivatima, što predstavlja ozbiljan ekološki problem. Bilo je i slučajeva nesreća, uključujući požare i povrede, kada je dolazilo do pregrevanja ili otkačivanja opreme tokom pretakanja. Sve to pokazuje da su ovakve aktivnosti izuzetno rizične i po ljude i po životnu sredinu - kaže on.

Foto: MUP Srbije

- Šverc je pojava koja uvek postoji, ali se može suzbijati. Jedna od mera je približavanje cena u regionu, ali i pored toga uvek postoji razlika koja stvara prostor za ilegalnu trgovinu. Policija intenzivno radi na suzbijanju ovakvih lanaca i već je ostvarila značajne rezultate u hapšenjima i zaplenama, što pokazuje da su aktivnosti kontrole pojačane i kontinuirane - za emisiju "Redakcija", zaključio je Zdravković.

07:07 SA STRANIH BRODOVA NA DUNAVU ISTAKALI EVRO DIZEL I PREPRODAVALI! Pali organizatori ilegalne prodaje dizela - kapetan Zdravković: "Reč je o sistemu" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs