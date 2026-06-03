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Nakon jutarnjeg horora iza stare zgrade BIP-a u Beogradu, gde je mladić (26) sekirom zverski ubio starijeg muškarca (92), isplivali su novi, jezivi detalji. Kako se saznaje, žrtva i osumnjičeni su se poznavali i u porodičnim su odnosima.

Kako se saznaje, žrtva je bio slabovidi čovek koji je u trenutku napada bespomoćno ležao u krevetu, a mladić mu je, kako se sumnja, presudio udarcem sekirom u glavu, tačnije u predelu levog uveta.

1/8 Vidi galeriju Uviđaj na mestu zločina u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Da sve bude još strašnije, ubica i žrtva su u srodstvu, s obzirom na to da je ubijeni starac bio očuh ocu privedenog mladića.

Motiv ovog svirepog zločina i dalje je potpuna misterija jer je osumnjičeni sve vreme nemo ćutao.

Otac uhapšenog mladića u šoku je kratko izjavio da se njegov sin poslednjih nekoliko dana ponašao veoma čudno, ne sluteći da će uslediti ovakav krvavi pir.

Uhapšeni mladić Foto: Printscreen/Instagram/mmijatovic_official

Ispred kuće u kojoj se dogodio zločin prisutan je veliki broj policije, uviđaj i dalje traje, a inspektori su u kesama iznosili dokaze iz kuće.

- Strašno je ovo što se desilo. Da tako ubije starca, nemoćnog čoveka... On nije mogao ni da se brani, slabo je video, imao je ozbiljne godine. Šta je on mogao njemu toliko loše da uradi pa da ovaj potegne sekiru?! Što je najgore, izgleda da je deda iznenada napandut, dok je bio u krevetu. Kakvo se to zlo uvuklo u njega, niko ne zna, ali smo svi vrlo uznemireni - komentarišu komšije.

Inspektori odnose dokaze u kesama Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, zločin se dogodio jutros oko sedam sati u kući kod zgrade BIP-a u centru Beograda. Policija je odmah uhapsila osumnjičenog mladića, a ekipa Hitne pomoći je mogla, nažalost, samo da konstatuje smrt starca.