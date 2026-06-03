U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin M. na okolnosti izvršenja krivičnih dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u odnosu na nove dokaze, prikupljene u toku istrage.

- Veselin M. je obuhvaćen naredbom o sprovođenju istrage koja se vodi protiv još 10 lica povodom krivičnog dela teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. u restoranu "27" 12. maja 2026. godine, jer postoje osnovi sumnje da kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog dela iako je imao saznanja o izvršenju istog - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.