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Pedesetjednogodišnji muškarac, za kog nemački mediji navode da je državljanin Srbije, a koji je od kasno sinoć, zabarikadiran u kući, svoje tri male ćerke držao kao taoce, predao se nemačkoj policiji rano jutros u 3.30 sati čime je talačka kriza u nemačkom gradu Dortmundu okončana bez tragedije.

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Foto: Christoph Reichwein / AFP / Profimedia

Vest o talačkoj krizi od sinoć dominira na naslovnim stranama nemačkih medija, a kako Bild saznaje on se predao policiji pošto je prethodno tražio da razgovara sa svojim roditeljima.

Srbin drži decu u talačkoj krizi u Dortmundu, Nemačka Foto: Printskrin X

Čim je taj razgovor obavio - predao se što se i vidi na fotografiji koju je objavio Bild - kako ga policajci izvode u majici i bermudama, s rukama na leđima vezanim lisicama.  

Podsetimo, čitava agonija počela je sinoć posle 22 časa kada je uhapšeni u jednom tamošnjem restoranu počeo da divlja i nasrće na goste posle čega je pobegao automobilom. Odmah potom sve je prijavljeno policiji s kojom je došao u kontakt na putu do kuće pa je iz automobila pucao na nemačkog policajca kog je, srećom, pogodio u pancir. 

Kada je ušao u zgradu, odmah se zabarikadirao u stanu sa svoje tri ćerke što je od remećenja javnog reda i mira i pucanja na policiju najednom preraslo u krajnje dramatičnu talačku krizu.

Pred stambeno-poslovnu zgradu u kojoj je bio sa decom odmah je stigao i specijalni pregovarački tim koji je utrošio sate rada i pregovora dok nije stupio u kontakt s naoružanim ocem. 

Najveću opasnost predstavljalo je to što je s njim bilo njegovo troje male dece - tri ćerke starosti 7, 10 i 12 godina.

Na kraju, drama je okončana jutros pred zoru pošto je odlučio da se posle razgovora sa svojim roditeljima preda policiji i okonča agoniju.

Kurir.rs

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