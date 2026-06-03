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Uviđaj na mestu zločina u centru Beograda, nedaleko od zgrade BIP-a je završen, a telo ubijenog starca (92) izneto je iz kuće i odvezeno na obdukciju.

Podsetimo, jutros oko sedam sati mladić (26) je, kako se sumnja, udarcem sekirom u glavu ubio očuha svog oca. On je odmah posle krvavog pira uhapšen.

1/11 Vidi galeriju Završen uviđaj na mestu zločina u Beogadu Foto: Petar Aleksić

Šta je motiv zločina još uvek nije sasvim jasno, a otac uhapšenog mladića je istražiteljima rekao "da je njegov sin poslednjih dana bio čudan, ali da nije slutio da može da počini ovako nešto".

- Nesrećni starac je u trenutku napada ležao u krevetu. Bio je bespomoćan, budući da ima dosta godina i da je slabo video. Moguće i da je spavao kada je napandut. Mladić ga je jednom udario sekirom u glavu i ubio ga je na mestu - kaže izvor.

Komšije ubijenog starca kažu da su ga poznavali po imenu Toza, kao i da je on očuh oca uhapšenog mladića. Jedna komšinica je ispričala da je jutros imala zastrašujuć susret sa osumnjičenim.

Uhapošeni mladić Foto: Printscreen/Instagram/mmijatovic_official

- Ležala sam kada mi je u stan upao izbezumljen mladić Strašno je izgledao! Sva sreća pa mi je sin bio u kući u to vreme, jer inače ne zaključavam vrata. Sin je uspeo da ga izvede napolje, popričao je s njim i izašli su, a meni je rekao da se odmah zaključam, što sam i uradila. Posle sam čula da je ubijen Toza. Nije mi dobro, verujte, da mi sin nije bio kod kuće, možda bi i mene ubio - rekla je vidno uznemirena komšinica i dodala da je njen sin otišao s policajcima kako bi dao izjavu.

1/10 Vidi galeriju Mnogo policije bilo na mestu ubistva starca u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Nakon završenog uviđaja policija je zapećatila kuću u kojoj se dogodilo jezivo krvoproliće.