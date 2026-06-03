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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, efikasnom akcijom, uhapsili su L. B. (23) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda.

- Sumnja se da je on juče, oko 19.30 časova, u porodičnoj kući u Kragujevcu, nožem više puta ubo dvadesetdvogodišnju bivšu emotivnu partnerku i njenog šezdesetšestogodišnjeg dedu. Takođe, sumnja se da je gurnuo i njenu sedamdesetjednogodišnju babu koja je tom prilikom pala i zadobila teške telesne povrede - saopšteno je iz Policijske uprave Kragujevac.

Osumnjičeni je, kako se dodaje u saopštenju, potom pobegao vozilom, a policija ga je brzom akcijom pronašla nedaleko od kuće i uhapsila, a kod njega je nađen nož kojim je, kako se sumnja, ubo bivšu emotivnu partnerku i njenog dedu.

Povređeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.

L. B. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Kako smo već pisali, devojka i njen deda zadobili su teške povrede u predelu grudi i stomaka.

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