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Radoje Živković, zvani Žuti, rođak odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera koji u zatvoru u Turskoj služi doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića sudeći po fotografijama koje je slao saradnicima preko Skaj aplikacije bio je sklon neverovatnim transformacijama i promenama ličnog opisa!

Živković je, inače, u Srbiji osumnjičen za učešće u ubistvima vođa škaljarskog klana Igora Dedodovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu nekoliko meseci kasnije, dok se u Crnoj Gori dovodi u vezu sa najmanje još šest likvidacija, među kojima je i ubistvo Ljubomira Lainovića. Lainović je, podsetimo, prema tvrdnjama tužilaštava dve države sarađivao sa pripadnicima kavačkog klana i učestvovao u ubistvima za ovu kriminalnu grupu, ali su ga na kraju saradnici ubili jer su sumnjali da bi mogao da progovori. U optužnici se navodi da ga je Živković sredinom juna 2020. namamio da vežbaju gađanje, nakon čega je likvidiran.

1/4 Vidi galeriju Saradnicima preko Skaja slao fotografije Foto: Kurir

Inače, njegovo ime pominjalo se i na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, pošto je prema navodima optužnice ova kriminalna grupa telo jedne od žrtava, Gorana Mihajlovića, spalila na lomači od guma u dvorištu vikendice Živkovićve supruge u Surduku. Njegova bivša supruga saslušana je kao svedok, kada je navela da je od muža rastavljena i da nema nikakav kontakt sa njim.

Podsetimo, Žviković je uhapše u Turskoj, posle ubistva Vukotića i u toj državi je u pritvoru već četiri godine. U vreme hapšenja, prema fotografijama koje su se pojavile u turskim medijima, imao je dužu plavu kosu i uopšte ne liči na sebe u odnosu na fotografije koje je navodno preko Skaja slao saradnicima 2020.

Radoje Živković, koji je na Skaju je koristio nadimak "Best" . U porukama koje je slao saradnicima, navodno im je pisao kako se ugojio i rešio da ide na liposukciju.

- Zadebljao se brate, 112 imam.. Ujutru idem na liposukciju. Vadim nalaze a prekosutra na laser. Imam 104 kila. Ostalo stomak - poslao im je uz jednu fotografiju u decembru 2019.

Poslao sliku saradnicima Foto: Kurir

Prema dokumentima tužilaštva, 27. januara 2020. saradnicima je poslao fotografiju na kojoj je ćelav, sa naočarima za vid uz poruku "znate li ko je ovo", na koju mu odgovaraju sa "ne" i "ko je ovo".

- Batice, nisi me poznao - odgovara navodno Živković.

- Kako ću, vidi ovu glavu, kao da imaš 200 kila - stiže mu poruka od saradnika.

Prema presretnutim porukama, naredog meseca se saradnicima žalio da nema novca.

- Ja ako se to ne zvarši ja za Nikšić idem nemam stan da platim niti šta da jedem. Đecu ukopao ako te lažem, a dužan na sve strane, moraću ići negde da radim nešto - napisao im je navodno 26. februara 2020.

Ubica kavačkog klana, kako tvrdi tužillaštvo, tokom marta je saradnicima slao slike iz teretane, a potom im se u junu pohvalio da "sa Asijom leti za Bodrum" i da je obezbedio falsifikovani pasoš kojim je bio zadovoljan.

- Među nama. Sve moje, majka otac, sve. Moji otisci sve. I vozačka - hvalio se lažnim dokumentima u kojima je bilo drugo ime.

Inače, i u vreme hapšenja u Turskoj, Živković je kod sebe imao falsifikovana dokumenta. Optužnicom mu se stavlja na teret da je učestvovao i u otmici i ubistvu Rista Mijanovića u septembru 2020.

Radoje Živković i Risto Mijanović Foto: Police Turkey, ATK

Radoje Živković, prema pisanju crnogorskih medija dovodi se u vezu i sa ubistvima škaljaraca Nikole Stanišića, kao i Minje Šakovića a navodno je umešan i u ubistvo Gorana Vlaovića na Pagu.