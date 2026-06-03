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Devojka (22) i njen deda (66) iz Kragujevca, koje je sinoć oko 19.30 sati nožem izbo osumnjičeni L. B. (23), hitno su operisani u UKC Kragujevac, saznaje Kurir!

Kako nam je rečeno u ovoj zdravstvenoj ustanovi, dve povređene osobe - ženska osoba starosti 22 godine i muška, starosti 66 godina, dovezena su sanitetom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Urgentni centar UKC Kragujevac, zbog višestrukih ubodnih rana u predelu trbuha, grudnog koša i gornjih ekstremiteta.

- Prilikom prijema u Urgentni centar UKC Kragujevac, u toku inicijalnog zbrinjavanja, sprovedena je kompletna potrebna dijagnostika za oba povređena lica, a u daljem bolničkom tretmanu, obavljene su hitne operacije uz aktivno zbrinjavanje u Jedinici intenzivnog lečenja Urgentnog centra - rečeno nam je.

U zbrinjavanje i lečenje povređenih pacijenata, uključeni su specijalisti abdominalne i torakalne hirurgije, uz intenzivno praćenje anestezioloških i internističkih timova i timova za podršku u ovakvim situacijama.

- Oba pacijenta, trenutno su stabilnog postoperativnog statusa, optimalnih vitalnih parametara, uz nastavak intenzivnog praćenja i opservacije kompletnog zdravstvenog stanja - saopšteno je iz UKC Kragujevac.

Kako smo već pisali, sumnja se da je L. B. sinoć došao u kuću svoje bivše partnerke i nasrnuo nožem na nju. U želji da odbrani unuku, umešao se deda, ali je i on izboden.

Povređena i baba

- Bio je haos, uključila se i baba, ali je nasilnik nju gurnuo i ona nije mogla ništa. Devojku je izbo po grudima i stomaku, a dedu po stomaku. Povrede na njihovim rukama samo potvrđuju da su oni pokušali da se odbrane od pomahnitalog mladića - podseća izvor i dodaje da je L.B. posle krvavog pira seo u automobil i pobegao.