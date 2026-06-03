Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Danas se obeležava Svetski dan bicikla sa ciljem promocije bicikla kao pristupačnog, zdravog i ekološki održivog prevoznog sredstva, ali i podizanja svesti o značaju bezbednosti biciklista u saobraćaju.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova tim povodom navoide, da nas ovaj dan podseća da su međusobno poštovanje i odgovorno ponašanje svih učesnika ključni za bezbednije puteve.

- Tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je 30 biciklista, dok je više od 1.400 povređeno. Biciklisti predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju i čine oko 10 odsto poginulih i teško povređenih učesnika u saobraćaju - podaci su MUP.

Iz policije još jednom apeluju na vozače da obrate dodatnu pažnju na bicikliste.

- Držite bezbedno rastojanje prilikom preticanja i poštujte njihovo pravo na bezbedno kretanje. S druge strane, biciklisti - koristite zaštitnu opremu, budite vidljivi, poštujte saobraćajne propise i ne koristite mobilni telefon tokom vožnje - naglašavaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova.