Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su P. G. (26) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.

On se sumnjiči da je kod sebe držao novac u iznosu od 22.850 evra i 180.000 dinara sa znanjem da novac potiče iz kriminalne delatnosti.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaNOVI DETALJI IZ ISTRAGE UBISTVA NA SENJAKU: Odbačena krivična prijava protiv trojice policijaca iz obezbeđenja Veselina Milića
WhatsApp Image 2026-05-22 at 19.44.29 (1).jpeg
Hronika"TO JE ORGANIZOVAN KRIMINALNI SISTEM, OD POSADE BRODA DO EKIPE NA KOPNU" Uhapšeno 7 osoba, iz brodova sa Dunava krali gorivo i preprodavali ga
Ubistvo novi beograd policija (6).jpeg
Hronika"TOG DANA JE 3 PUTA ZVAO I PRETIO JOJ DA ĆE JE UBITI, NA KRAJU JE DOŠAO NA VRATA" Progovorile komšije unuke i dede koji su izbodeni u Kragujevcu!
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm-1.jpg
HronikaIZBODENI DEDA I UNUKA IZ KRAGUJEVCA HITNO OPERISANI: Imaju rane po grudima, stomaku i rukama, pomahnitali napadač im došao na vrata!
xxxx-news1-nebojsa-mandic.jpg