Hronika
KRIO 22.850 EVRA I 180.000 DINARA STEČENIH KRIMINALOM: Mladić (26) uhapšen u Beogradu - znao je odakle su pare
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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su P. G. (26) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.
On se sumnjiči da je kod sebe držao novac u iznosu od 22.850 evra i 180.000 dinara sa znanjem da novac potiče iz kriminalne delatnosti.
Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.
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