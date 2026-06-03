Kako nezvanično saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici UKP-a uhapsili su dvojicu pripadnika privatnog obezbedjenja Saše Vukovića zvanog Boske koji se sumnjiči da je ubio Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, a potom zajedno sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu kod Jarkovačkog jezera.

U pitanju su, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, dvojica policijskih službenika — pripadnika Jedinice za zaštitu lica i objekata (JZZ) koje je Vuković angažovao kao privatno obezbeđenje.

Ova dvojica su prethodno bili svedoci u istrazi koju vodi VJT u Beogradu zbog teškog ubistva Nešovića, ali prikupljeni dokazi ukazuju na njihovu umešanost u pokušaj zataškavanja krivičnog dela i prebacivanje odgovornosti na druge osobe.

Automobil kojim se dovezao i dalje parkiran ispred Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

Podsetimo, tužilaštvo je ranije danas odbacilo krivične prijave protiv trojice policajaca iz obezbeđenja bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića jer nema dokaza da su oni prikrivali ubistvo i pomagali u skrivanju Nešovićevog tela.

Hapšenje Bosketovog obezbeđenja moglo bi da bude u vezi sa tim, ali zvanične potvrde još uvek nema.

Kurir.rs

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