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Prava drama odigrala se u utorak na obilaznici oko Praga, kada je u teškoj saobraćajnoj nesreći učestvovao kamion novopazarske transportne kompanije. Prema fotografijama koje su objavili češki mediji, kabina šlepera je bila gotovo potpuno uništena, zbog čega je u prvi mah postojala bojazan za život vozača.

Nesreća se dogodila na autoputu D0, na dionici između Modletica i Jesenica, jednoj od najprometnijih saobraćajnica u okolini češke prestonice. U sudaru je učestvovalo više teretnih vozila, a saobraćaj je bio obustavljen i otežan satima.

Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe hitnih službi, uključujući vatrogasce, policiju, hitnu pomoć i medicinski helikopter koji je sletio direktno na autoput. Zbog siline udara, jedan od vozača ostao je zaglavljen u kabini, pa je bila neophodna intervencija spasilačkih ekipa.

Posebnu pažnju javnosti privukao je kamion novopazarske firme, čija je kabina nakon sudara gotovo potpuno uništena. Češka policija nastavlja istragu o uzrocima nesreće.

Prema informacijama do kojih je došla naša redakcija, vozač Vahidin Dugopoljac zadobio je lakše povrede i nakon ukazane medicinske pomoći i pregleda pušten je na kućno lečenje. Lekari su potvrdili da povrede nisu opasne po život.

- Dobro sam, hvala Bogu. Hvala svima, i onima koji pitaju i onima koji ne pitaju, na svoj podršci - rekao je Dugopoljac putem društvenih mreža.