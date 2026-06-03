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Pred podgoričkim Višim sudom danas je počelo iznošenje završnih reči na suđenju vođi "kavačkog klana" Radoju Zviceru, njegovim "prljavim" policajcima Ljubu Milović i Petru Lazoviću, kao i ostalim pripadnicima te kriminalne grupe.

Danas je završnu reč izneo specijalni državni tužilac Zoran Vučinić koji je rekao da su optužbe potvrđene Skaj komunikacijom i za sve optužene tražio kazne zatvora. Za Zvicera je od suda tražio kaznu od 40 godina za teško ubistvo "Pink Pantera" Milana Ljepoje; za svako delo vezano za šverc droge po deset godina zatvora; za stvaranje organizovane kriminalne grupe (organizator) 15 godina; za pranje novca deset godina i za nedozvoljeno držanje oružja osam godina zatvora.

Radoje Zvicer Foto: Printscreen

Tužilac je naveo da je u odnosu na Radoja Zvicera jedna od otežavajućih okolnosti način na koji je Milan Ljepoja ubijen, a kao motiv je naveo uverenje vođe "kavačkog klana" da je upravo Ljepoja stajao iza pokušaja njegovog ubistva u Kijevu.

Prema optužnici, Zvicer je šestoricu pripadnika klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su učestvovali u ubistvu Milana Ljepoje u kući strave u Ritopeku, častio je sa 210.000 evra.

- Uhvatili smo živog krvnika - obaveštavaju navodno pripadnici Belivukovog klana Zvicera u Skaj prepisci, nakon što su na prevaru zarobili Ljepoju.

Podsetimo, kako se sumnja, Ljepoja je namamljen a potom mučen, zverski je ubijen, isečen na komade i samleven 8. decembra 2020.

Milan Ljepoja Foto: Mup

Iz optužnice proizilazi i da novac za ubistvo Ljepoje od Zvicera nisu uzeli Belivuk i Miljković.

- "Aj da uradimo bar njega do Nove, da zacementiramo rezultat", "Nadam se da smo ti ulepšali dan, gledaj mu kontakte, da l znaš nekog... Kune se pacov da nema veze sa Ukrajinom'" - neke su od poruka koje su razmenjivali sa Zvicerom.

- Metak je zlatan, šta ćemo da mu radimo - navodi se u drugoj poruci. Pripadnici kriminalne grupe iz Beograda, vođu klana obaveštavali su o svakom koraku.

- Kume, je li pošao Zvonce... hahaha... Znači, zarobiše ga braća, zna onaj dosta da kaže, srećna mu lopata, ka' što će bit' mnogima što zaslužuju... Zvonceta odmah zovite kume, radimo ga pod hitno, ali ako opalimo Zvonceta, mnogo će se patiti Pacov - odgovaraju na poruke iz Crne Gore.

1/12 Vidi galeriju Fotografije kuće strave u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

Ubice iz Beograda, kako se navode, Zvicera obaveštavaju i da ih je previše učestvovalo u ubistvu Ljepoje.

- Neka brate, mnogo nas je bilo. Moramo da smanjimo to. Kratos i ja nećemo ništa, Flash, Leo, Barry, Hell, Cantona i Inženjer. Ti reci koliko da im dam. Niko danas nije došao zbog para. A jes mi drago, još samo da rešiš one smećare u zatvoru - navodi se u jednoj od poruka, koju je najverovatnije Belivuk poslao Zviceru. Inače, kako se sumnja Miljković je koristio nadimak Kratos na skaju.

Prema navodima crnogorske optužnice, grupu su činili, osim Belivuka i Miljkovića, Nebojša Janković, Marko Budimir, Dejan Tešić, Marko Andrić, Vlade Draganić, Nemanja Đurić kao i Bojan Hrvatin i Srđan Lalić koji su sa Specijalnim tužilaštvom u Srbiji sklopili sporazum i pristali da otkriju sve tajna klana u zamenu za blažu kaznu.

Ljepoju su, kako je potvrđeno i u crnogorskoj optužnici namamili u dvorište kuće u Ritopeku, tako što su mu ponudili na prodaju blindirani BMW.

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Dado Đilas, Zorana Jevtić

- Potom su ga svi zajedno tukli, mučili i ispitivali kako bi iznudili informacije koje su ih interesovale o suparničkim kriminalnim grupama i navodnom učešću Ljepoje u pokušaju ubistva Zvicera u Ukrajini. Za to vreme je oštećeni Ljepoja trpeo teške bolove i patnje i prinudili su ga da otključa telefon da bi vidjeli sa kim je i kada bio u kontaktu - navodi se u optužnici.

U njoj se navodi i da su ga potom udavili Belivuk, Hrvatin, Lalić i Janković, tako što su mu preko glave naviklu kese i potom žicom stegli. Belivuk mu je, dodaje se, potom nožem presekao vrat.