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U nastavku istrage podovom krivičnog dela teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27", po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS uhapsili su D.V. i M.J. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Postoje osnovi sumnje da su oni, kao pripadnici privatnog obezbeđenja Saše V, osumnjičenog za izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo, u vreme izvršenja tog krivičnog dela bili ispred pomenutog restorana i da su neposredno nakon izvršenja krivičnog dela ostvarivali kontakt sa osumnjičenim Sašom V.

Osumnjičenima D.V. i M.J, koji su policijski službenici - pripadnici Jedinice za zaštitu svedoka (JZZ), po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti provedeni na saslušanje.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je odlučno da rasvetli sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i neće dozvoliti da bilo ko utiče na tok istrage koja ima za cilj utvrđivanje krivične odgovornosti svih lica koja su povezana sa istim.

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