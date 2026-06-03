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"Sve smo rasterali, najbolje nam ide. Može i bolje, veruj mi, nego se bavimo i ratom i robom, na sve strane smo. Ovde Soprano ( "Skaj" nadimak Veljka Belivuka, prim.at) i ja rukovodimo mesarima, pa nemamo problema. Poslednji mesec smo makli šest komada, a možemo i jače jer smo svu konkurenciju očistili. Mi držimo sve ovde. Uvek iskaču novi, ali nemaju snage da se bore. Finansijski smo jači i imamo mesare koje smo sami nabavili. Ko hoće mora da se namuči, svi vozimo blinde. Soprano je za biznis, a ja gledam da kidamo i da se strah širi"- jedna je od poruka koja je danas izvedena pred Specijalnim sudom kao dokaz protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka MIljkovića, kojoj se sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i jedno silovanje mladića na stadionu Partizana.

Ovu poruku, prema navodima tužilaštva, poslao je Marko Miljković 19. decembra 2019.

Marko Miljković Foto: Nenad Kostić, Dado Đilas

U nastavku poruka koje su poslate sa "Skaj" pina koji je stavljen na teret Marku Miljoviću poslato je: "A onda sekira u glavu", a potom govori o ubistvima vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, koji su likvidirani u Atini 19. januara 2020, slovljavajući ih sa "Lisac i Steva", ali i ubijenom Aleksandru Stankoviću, zvanom Sale Mutavi.

Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: MUP RS

"Brate moj, videćeš kad ga upoznaš, nije jaje za dinar, baš galantan. Liscu i Stevi je preseo. Mutavi je bio smeće, a Soprano je brat do daske. Da nisu škaljarci ubili Mutavog, veruj da bismo mi", navedeno je u porukama koje su danas izvedene kao dokaz tužilaštva.

Marko Miljković 14. jula 2020. godine nepoznatom sagovorniku navodno šalje da su za njih "navikli da imaju pare", kao i da "Soprano upravo gradi kuću pored njegove".

"Rade nas pun gas za ubistva i nestanke, pa nemaju vremena za pare. Kupili smo plac, sravnili sve sa zemljom i sada Soprano gradi kuću uz moju", navodno je pisao Miljković, a potom preko Skaj aplikacije, kako tvrdi tužilaštvo, objašnjavao sagovorniku kako su komadali tela žrtava u kući strave u Ritopeku.

"Sečeš ruke i noge, otvaraš stomak, pa polako"

"Glava se otfikari i pustiš da se cedi u korito koliko može. Sečeš ruke i noge, otvaraš stomak, pa polako. Koristi se sekira, ali mora i nož. Meni lagano, sa prvim sam se mučio tri sata, a sad 45 minuta maksimalno. Mnogo ljudi omlatismo, ni ne brojimo više. Da se nisam razboleo još dva go*neta bi otišla. Što kaže Best (nadimak koji se pripisuje Zvicerovom rođaku Radoju Živkoviću Žutom, prim.aut): "Možete prodajom organa da se bavite" - navodno je napisao Miljković.

U jednoj od čet grupa koju su prema navodima optužnice koristili pripadnici grupe, Marko Miljković navodno šalje: "Nikad kraja špijunima, ode jedan, dođu tri nova", a potom 15. decembra 2020., dva i po meseca uoči hapšenja kriminalne grupe šalje: "Nema tela, nema dela".

Veljko Belivuk Foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

Tri dana nakon hapšenja kriminalne grupe na čijem su čelu bili Belivuk i Miljković, nepoznata osoba šalje poruku u kojoj komentariše dokaze koje policija i tužilaštvo imaju protiv njih.

"Burazeru, ako nađu nešto, pitanje je koliko to vredi na sudu, uvek su čistili sve kad završe. Nema tela brate, to je najbitnije. Braći mora da se kaže da ima snimak,ali nema ništa, ulaženje i izlaženje iz dvorišta. Sad mora da se ćuti još više. Šta mogu, nema tela, niko ne priznaje, šta da dokažu? Ako je dobro očišćeno, to je jedan adut više. Prefarban je i očišćen, mnogo je vremena prošlo od dela do padanja", piše nepoznati pripadnik grupe, koji je sudeći po porukama bio na slobodi posle hapšenja klana.

U sudu su prikazane i poruke u kojima navodno pregovara o prodaji narkotika, kao i poruke Veljka Belivuka u kojima navodno piše da "umesto 20 prodaje 18", a da "dve ostavljaju sa strane". Pripadnici klana, koji se dopisuju o prodaji narkotika, komentarišu navodno u porukama i da je "Veljina roba iz Beograda, prva ruka od kavčana".

Pre izvođenja "Skaj" poruka u vezi sa krivičnim delom udruživanje radi vršenja krivičnih dela, u sudnici su puštene glasovne poruke koje se odnose na otmicu i silovanje I. S. na stadionu Partizana.

U glasovnim porukama, koje je prema tužilaštvu poslao Veljko Belivuk, on je navodno zabrinut da li su kamere na stadionu snimile otmicu.

"Idi vidi tačno šta snima i slikaj mi. Idi kod Velanca, kod Vazure, ne samo da zamaskiraju da su obrisali, nego stvarno da obrišu, reci im da ću poslati čoveka da proveri. Drug kaže da lažu sve. Da se obrišu snimci da ne bismo mi brisali. Ja ako budem dolazio, dolazim sa Kratosom da čupamo sve napolje i da odnesemo kablove i risivere. Reci Velancu da se briše sve od petka do danas. Ako nemate momka koji se bavi time, imamo mi", rekao je navodno Belivuk.

On u porukama navodno takođe navodi da se "nije ništa desilo nego ih prate danima".

"Da je bio problem, već bismo oteli risiver. Neka kažu da je bio bag i da se nije snimilo na hard disk. Nemoj da me iko pravi budalom, šta me briga ko gleda kamere, šta me briga i što je videla murija. Glava nam je u torbi, iščupaću hard disk. Uhapšeni su ljudi iza moje zgrade sa zoljama. Neću da iko zna kad dolazim na stadion i kad odlazim s njega", čuje se u porukama navodno Belivukov glas, i Miljkovićev koji dobacuje u pozadini.

"Što je murija videla - videla je"

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić je, odgovarajući na pitanja tužioca Zorana Babića rekao da se u snimku čuju glasovi Belivuka i da se "seća te situacije".

"Sale Struja je video da je dodata jedna kamera u restoranu posle ubistva Nikole Mitića, a ceo problem je nastao jer je uprava kluba pružala otpor kada su tražili da se obrišu snimci", rekao je Lalić.

Srđan Lalić Foto: Zorana Jevtić, Screenshot

Advokat Dejan Lazarević istakao je da je Srđan Lalić prethodno rekao da je on išao da briše snimke, a da su sa njim išli Belivuk i Miljković, te da Veljko Belivuk preko poruka "ne može da komanduje sam sebi".

Ovo nisu moj i Veljkov glas. Kontekst ovih poruka je da se ništa nije desilo. Kako tužilac zaključuje da se poruke brišu zbog murije kad se čuje: "Što je murija videla - videla je". Srđan Lalić nikada ranije nije rekao da je uprava pružala otpor - rekao je Marko Miljković.

Veljko Belivuk je rekao da ovakve poruke nikad nikom nije poslao, "niti se ikad ikom obraćao na takav način".

Lalić je sad rekao da je već ranij govorio da je uprava negodovala, a rekao je da je tu bio portir koji je negodovao i da Veljko i Marko odu gore i reše sve i da ljudi iz fudbala nisu mogli da im kažu ne - rekao je Veljko Belivuk.