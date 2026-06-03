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Trojica policijskih službenika, protiv kojih je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu Uprave kriminalističke policije Služba za suzbijanje kriminaliteta MUP RS podnetu za neprijavljivanje krivičnog dela i pimoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela vezano za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje, puštena su večeras iz pritvora Centralnog zatvora u kom su bili od privodjenja, saznaje nezvanično Kurir.

Podsetimo, VJT u Beogradu saopštilo je danas da je krivična prijava protiv policijskih službenika B.M, S.S. i P.P. zbog po jednog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i po jednog krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela odbačena jer "ne postoje osnovi sumnje da su izvršena krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti".

- U toku istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu “27”, tužilaštvo je utvrdilo da iz iskaza ispitanih svedoka i prikupljenih materijalnih dokaza proizilazi da B.M, S.S. i P.P. nisu bili na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo, kako se to navodi u krivičnoj prijavi - saopšteno je ranije danas iz tužilaštva.