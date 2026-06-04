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Na suđenju klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Specijalnom sudu u Beogradu izvedene su poruke, među kojima je navodno i Miljkovićeva poruka vezana za ubijenog Aleksandra Stankovića, poznatog pod nadimkom Sale Mutavi.

Među jezivim Miljkovićevim porukama, u kojima je čak objašnjavao kako su komadali tela ubijenih, izvedena je i ona u kojoj pogrdno govori o Stankoviću.

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Marko Miljković Foto: Nenad Kostić, Dado Đilas

"Mutavi je bio smeće, a Soprano je brat do daske. Da nisu škaljarci ubili Mutavog, veruj da bismo mi", navedeno je u porukama koje su danas izvedene kao dokaz tužilaštva.

Inače, Soprano je bio Skaj nadimak Belivuka.

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Aleksandar Stanković Foto: Saša Pavlić

Podsetimo, Aleksandar Stanković ubijen je 13. oktobra 2016. godine u sačekuši nedaleko od Centralnog zatvora. Izrešetan je iz automatskog oružja dok je bio u svom automobilu na raskrsnici Bačvanske ulice i Gospodara Vučića. Na njega je ispaljeno 60 metaka iz "kalašnjikova", a pritom je ranjen i njegov telohranitelj. Da je Stanković strahovao za svoj život, govorilo je i to što je nosio pancir. Međutim, napadači su mu uglavnom pucali u glavu. Nije imao šanse da preživi. Bila su dvojica napadača, koja nisu uhvaćena.

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Mesto ubistva Stankovića Foto: Damir Dervišagić

Miljković kao izvršioce likvidacije navodi "škaljarski klan", a pričalo se da je Stankovićevo ubistvo naručio tadašnji vođa tog klana Jovan Vukotić i da je platio 300.000 evra u kokainu. Navodno, Stanković je, kao i kasnije njegov "naslednik" Belivuk, bio blizak "kavčanima". 

Stanković je prvobitno bio navijač Crvene zvezde, potom je promenio stranu i postao vođa navijačke grupe Partizana "Janjičari", gde mu je najbliži saradnik bio upravo Veljko Belivuk. 

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Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

Belivuk je o Stankoviću uvek pričao kao o najboljem drugu, pa je utoliko Miljkovićeva poruka protiv Stankovića šokantna.

Inače, klanu Veljka Belivuka i Marka MIljkovića sudi se za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i jedno silovanje mladića na stadionu Partizana.

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