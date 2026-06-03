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Prijepoljac Marko B. (30) poginuo je danas u selu Kosatica, u zaseoku Vranjak, nakon pada sa kvada.

Nezvanično saznajemo da je do nesreće došlo tokom vožnje po nepristupačnom terenu, kada je mladić iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i pao. Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta.

Na mesto nesreće obavljen je uviđaj, a tačne okolnosti tragedijie utvrdiće se tokom istrage.

Kosatica i okolina su područja koja često posećuju ljubitelji vožnje kvadova i drugih terenskih vozila. Nadležni apeluju da je potrebna velika opreznost pri vožnji navedenim vozilima.

Prijatelji i porodica se opraštaju potresnim rečima

"Mare naš!", "Moje iskreno saučešće!", "Iskreno saučešće", "E, moj Mare...", "Tuga do neba", samo su neki od oproštaja na društvenim mrežama. 

Kurir.rs

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