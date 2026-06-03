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Muškarac (35) je trudnicu (24), koja je u šestom mesecu trudnoće, psovao, omalovažavao, pretio da će je ubiti nakon čega je i fizički napao na Gundulićevom vencu u Beogradu, prema nezvaničnim informacijama. 

Naime, trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po telu, kao i udarac nogom u stomak. Potom se udaljio iz stana.

Povređenoj trudnici je lekarska pomoć ukazana u GAK Narodni front, dok se za počiniocem traga.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

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