Muškarac (35) napao je trudnicu (24) u Beogradu, preteći joj i fizički je zlostavljajući. Istraga je u toku
Jezivi detalji
TRUDNICA (24) SVIREPO PRETUČENA U BEOGRADU! Nasilnik joj pretio ubistvom, psovao, a onda ŠUTNUO u stomak: Hitno prebačena u bolnicu, za njim se TRAGA!
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Muškarac (35) je trudnicu (24), koja je u šestom mesecu trudnoće, psovao, omalovažavao, pretio da će je ubiti nakon čega je i fizički napao na Gundulićevom vencu u Beogradu, prema nezvaničnim informacijama.
Naime, trudnicu je gurao rukama, a zatim stezao i stiskao i zadao joj udarce po telu, kao i udarac nogom u stomak. Potom se udaljio iz stana.
Povređenoj trudnici je lekarska pomoć ukazana u GAK Narodni front, dok se za počiniocem traga.
Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf
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