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Krov na stambenoj zgradi u Vespučijevoj ulici na Bežanijskoj kosi zapalio se noćas. Na licu mesta intervenisao je veliki broj vatrogasaca.

Požar je izbio oko 2 časa posle ponoći, a na teren je izašlo šest vatrogasnih vozila sa velikim brojem vatrogasaca.

Stanari su evakuisani na vreme i niko nije povređen.

Foto: RTS Printscreen

Vatrogasci su brzo lokalizovali i ugasili vatru, sprečivši njeno širenje na okolne objekte. Materijalna šteta je velika, ali uzrok požara još uvek nije poznat i biće utvrđen uviđajem.

Vespučijeva ulica nije bila zatvorena za saobraćaj, jer se u njoj ne odvija gradski saobraćaj.

Stanari su se nakon gašenja požara vratili svojim domovima, iako su bili uplašeni. Vatrogasno vozilo ostalo je u pripravnosti na licu mesta, a situacija je pod kontrolom.