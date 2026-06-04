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U velikoj akciji koju je prekjuče Uprava policije sprovela na području Kotora i Tivta, uz podršku Posebne jedinice policije i u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore, izvršen je pretres više desetina objekata za koje se sumnja da ih koriste pripadnici kavačkog klana, među kojima su vila i stambena zgrada odbeglog vođe klana Radoja Zvicera i članova njegove porodice.

Od Zvicerove supruge Tamare, kako je saopšteno iz policije, oduzeti su automobil, ručna radio veza, metalna palica na razvlačenje, dva elektrošokera, elektronski uređaji, dron i drugi predmeti, dok su pretresom kuće koju koristi B.K. pronađeni i privremeno oduzeti: samostril, balistički prsluci i dva vozila.

Šta zapravo govori ova zaplena, koliko su kriminalne strukture i dalje operativne, za emisiju "Redakcija", govorio je Ivan Pekić, doktor nauka iz oblasti bezbednosti.

- Kada bezbednosne službe istovremeno ulaze na toliki broj lokacija, to nam zapravo govori da je reč o ciljanoj i kontinuiranoj reakciji Uprave policije i operativnih organa, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost, kao odgovoru na suzbijanje teškog i organizovanog kriminala. To je deo aktivnosti definisanih i u okviru vladinih dokumenata u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i ciljanih akcija usmerenih prema odbeglim licima koja potražuje Interpol, uključujući i Radoja Zvicera - rekao je Pekić.

Ivan Pekić, doktor nauka iz oblasti bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Finansijski udar kao ključ borbe protiv kriminala

Kako Pekić ocenjuje, u sklopu nedavnih bezbednosnih aktivnosti fokus i rezultati bi bili usmereni na šire operativne provere i zaplenu imovine, pri čemu ističe da finansijsko oduzimanje predstavlja jedan od najefikasnijih načina pritiska na kriminalne strukture.

- U konkretnim akcijama, fokus je bio i na operativnim proverama uoči međunarodnih događaja, poput samita u Tivtu. Međutim, do traženih lica nije došlo, već su zaplenjeni određeni predmeti i vozila koja se dovode u vezu sa njihovim okruženjem. Finansijsko oduzimanje imovine jedan je od najznačajnijih instrumenata u borbi protiv organizovanog kriminala, posebno u Crnoj Gori i Srbiji, jer se na taj način može zadati ozbiljan udarac kriminalnim grupama - kaže on.

1/10 Vidi galeriju Zaplenjeni oruje, automobili, novac i droga Foto: Uprava policije Crne Gore

Dalje ukazuje na to da bi usvajanje antimafija zakona dodatno ojačalo borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, uz ocenu da su finansijske istrage i oduzimanje imovine važan deo procesa, ali da njihova efikasnost zavisi od saradnje nadležnih institucija i sudskog epiloga.

- Međutim, problem predstavlja nedostatak tzv. antimafija zakona, koji bi dodatno ojačao borbu protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije. Njegovo usvajanje bi bilo važan test političke volje u toj borbi, ali i doprinos zatvaranju poglavlja 23 i 24 u evropskim integracijama. Oduzimanje imovine i predmeta za koje se sumnja da potiču iz kriminalnih aktivnosti jeste stalni fokus policije i specijalnih jedinica. Međutim, dokazivanje porekla te imovine uvek zavisi od saradnje policije i tužilaštva, a konačnu odluku donosi sud - naveo je Pekić.

Foto: MUP Srbije

Posebno je istakao i da bi zajednička operativna saradnja Srbije i Crne Gore mogla dovesti do bržeg hapšenja Zvicera.

- Problem predstavlja i činjenica da u pojedinim slučajevima izostaju pravosnažne presude, što otežava celokupnu borbu protiv organizovanog kriminala. Ključan segment u borbi protiv kriminala je saradnja sa međunarodnim institucijama poput Interpola i Europola, kao i razmena informacija između službi u regionu. Takođe je neophodno unapređenje saradnje bezbednosnih službi Srbije i Crne Gore, kao i selektivniji pristup prema operativno interesantnim licima, uz omogućavanje normalnog kretanja građana. Informacije o kretanju osumnjičenih lica, poput Radoja Zvicera, su od velikog značaja i zajednička operativna saradnja mogla bi dovesti do njihovog bržeg lociranja i hapšenja - za emisiju "Redakcija", objasnio je Pekić.

05:31 "OVO JE DEO BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA!" Stručnjak o pretresu vile Radoja Zvicera u Kotoru: Zajednička saradnja mogla bi dovesti do hapšenja Izvor: Kurir televizija

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