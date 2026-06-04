Jedna trudnica povređena je sinoć u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovala kao vozač, otkrio je dr Nebojša Marić, glavni dežurni hirurg VMA.

- Tačnije, ona je opservirana po apsolutnom trauma protokolu u saradnji sa i neurohirurzima, ortopedima i plastičnim hirurzima, i nakon toga poslata na opservaciju za dalju ginekološku opservaciju, tako da možemo reći da je i ta okolnost uspešno zbrinuta - otkrio je dr Nebojša Marić.