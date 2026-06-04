Zasad nema potvrđenih podataka o povređenima, kao ni o uzroku nezgode.
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PAŽNJA, PREVRNUO SE AUTOMOBIL NA SAMOM ULASKU U BEOGRAD: Saobraćajna nesreća na auto-putu iz smera Niša, vozači, oprez! (VIDEO)
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Na ulazu u Beograd, na auto-putu iz smera Niša ka Beogradu, došlo je do prevrtanja automobila.
Foto: Instagram 192.rs printscreen
Zasad nema potvrđenih podataka o povređenima, kao ni o uzroku nezgode, ali se vozačima savetuje dodatni oprez i strpljenje.
Kurir.rs/Instagram 192
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