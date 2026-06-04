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Na ulazu u Beograd, na auto-putu iz smera  Niša ka Beogradu, došlo je do prevrtanja automobila.

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Foto: Instagram 192.rs printscreen

Zasad nema potvrđenih podataka o povređenima, kao ni o uzroku nezgode, ali se vozačima savetuje dodatni oprez i strpljenje.

Kurir.rs/Instagram 192

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