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Policija u Kragujevcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu, brzom i efikasnom akcijom rasvetlila je krivično delo prevare i uhapsila R. K. (44), državljanina Azerbejdžana, zbog sumnje da je od 73-godišnje žene iz Kragujevca prevarom uzeo 9.250 evra.

Prema sumnjama, oštećenu je telefonom kontaktirala nepoznata osoba i lažno joj saopštila da joj je ćerka teško povređena, te da je hitno potreban novac za operaciju.

Nakon što je predala novac osumnjičenom, žena je stupila u kontakt sa svojom ćerkom i shvatila da je prevarena. Kod uhapšenog je pronađen novac za koji se sumnja da potiče iz izvršenog krivičnog dela.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni, kako se sumnja, na sličan način izvršio isto krivično delo i na području Zrenjanina.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, R. K. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.