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Meštani Lipnice kod Čačka, prijatelji i rodbina opraštaju se od Mitra S. (21), mladića koji je preminuo nakon teške nesreće na traktoru. Društvene mreže preplavljene su emotivnim porukama, a od njega se opraštaju kao od vrednog, poštenog i nasmejanog mladića kojeg su svi voleli.

Mitar S. Foto: Društvene Mreže

- Utihnulo selo: Nije važno koliko je trajao nečiji život, već koliko je ljubavi ostavio iza sebe. Postoje ljudi koji ne žive dugo, a ostave trag veći od mnogih koji provedu čitav vek među nama... Takav je bio naš Mitar... U svojoj dvadeset prvoj godini nosio je ono što se ne može naučiti niti kupiti - dobrotu, plemenitost, vrednoću, poštovanje prema ljudima i osmeh koji je ulivao radost gde god bi se pojavio... Bio je od one retke dece koju vole i mlađi i stariji, od onih zbog kojih selo deluje življe, a dan počinje radosnije... - piše u pismu objavljenom na Instagram stranici "sokic_portal".

Vest o njegovoj smrti pogodila je ne samo Lipnicu, već i okolna pomoravska sela. Na svakom koraku meštani sa tugom govore o mladiću koji je, kako kažu, bio omiljen u društvu i uvek spreman da pomogne.

Prema nezvaničnim saznanjima, Mitar je zadobio teške povrede opasne po život kada se prevrnuo sa traktora. Nakon nesreće hitno je prevezen u Opštu bolnicu, gde su lekari vodili borbu za njegov život.

- Nakon prijema konstatovane su teške telesne povrede, zbog čega je odmah smešten u jedinicu intenzivne nege. Četiri puta su ga reanimirali, ali nesrećnom momku nije bilo spasa - preneli smo ranije.

saobraćajna nesreća Čačak Foto: RINA

Njegovi prijatelji i komšije ističu da je bio mladić za primer.

- Svi smo nemi od šoka i tuge. Život je bio pred njim. Bio je pravi veseljak, dobar drug i vredan momak. Te večeri kada je došlo do nesreće krenuo je traktorom da povalja teren i pripremi prostor oko zapisa za praznik Svete Trojice - kaže sagovornik.

U nastavku oproštajne poruke navodi se koliko je njegov odlazak pogodio čitav kraj.