Kako se navodi, postoje osnovi sumnje da su oni postupili suprotno zakonima i internim aktima Ministarstva unutrašnjih poslova kojima se uređuju bezbednosne provere, kao i suprotno odredbama Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije pa su na taj način omogućili jednom građaninu ponovnu nabavku više komada vatrenog oružja, kao i odobrenje za ponovno izdavanje kolekcionarske dozvole, a koje mu u prethodnom periodu nisu odobrene zbog postojanja bezbednosnih smetnji.