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Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su policijski službenici PU za grad Beograd B. M. (41) i N. K. (36) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Osumnjičeni su, kako je saopšteno iz tužilaštva, na saslušanju izneli svoje odbrane.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak da B.M. odredi pritvor - dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, postoje osnovi sumnje da su oni postupili suprotno zakonima i internim aktima Ministarstva unutrašnjih poslova kojima se uređuju bezbednosne provere, kao i suprotno odredbama Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije pa su na taj način omogućili jednom građaninu ponovnu nabavku više komada vatrenog oružja, kao i odobrenje za ponovno izdavanje kolekcionarske dozvole, a koje mu u prethodnom periodu nisu odobrene zbog postojanja bezbednosnih smetnji.

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