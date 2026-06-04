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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo optužni predlog protiv N.P. (54) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje i predložilo da se okrivljeni osudi na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i da mu se produži već određeni pritvor.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je grubim vređanjem, vršenjem nasilja prema drugom i drskim ponašanjem teže remetio javni red i mir, pri čemu je prilikom izvršenja dela jednom licu naneo laku telesnu povredu na taj način što je, nakon obaveštenja od strane sudskog stražara oštećenog B.R. da je zabranjeno zadržavanje u hodniku ispred sudnice i molbe da pređe u prostoriju namenjenu za čekanje – čekaonicu koja je u tom trenutku bila puna ljudi koji su čekali suđenja, dok je bio u društvu sa R.B., povišenim tonom grubo vređao i drsko se ponašao, obraćajući se oštećenom B.R. rečima: "Ko si ti, da ja izađem odavde i da ti meni naređuješ gde da čekam","J***m li ti majku, šta ti glumiš, ajde sada pokaži mi napolje koliko si jak, kad si ovde prejак" i uhvatio ga za ruku - piše u saopštenju.

Potom je okrivljenom prišao oštećeni Ž.U., koga je okrivljeni udario zatvorenom šakom – pesnicom u predelu i zadao mu laku telesnu povredu u vidu iščašenja donjeg levog spoljašnjeg sekutića, praćenog ekstrakcijom.

Nakon toga je oštećeni B.R. sa obe ruke uhvatio okrivljenog koji se u tom trenutku nalazio leđima okrenut i oborio ga unazad na pod, dok je okrivljeni nastavio da galami, pri čemu je kod oštećenog B.R. nastupila laka telesna povreda u vidu nagnječine u levoj polovini čeonog predela i oguljotine u predelu desne podlaktice i leve nadlaktice.

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