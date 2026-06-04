- Okrivljenom se stavlja na teret da je grubim vređanjem, vršenjem nasilja prema drugom i drskim ponašanjem teže remetio javni red i mir, pri čemu je prilikom izvršenja dela jednom licu naneo laku telesnu povredu na taj način što je, nakon obaveštenja od strane sudskog stražara oštećenog B.R. da je zabranjeno zadržavanje u hodniku ispred sudnice i molbe da pređe u prostoriju namenjenu za čekanje – čekaonicu koja je u tom trenutku bila puna ljudi koji su čekali suđenja, dok je bio u društvu sa R.B., povišenim tonom grubo vređao i drsko se ponašao, obraćajući se oštećenom B.R. rečima: "Ko si ti, da ja izađem odavde i da ti meni naređuješ gde da čekam","J***m li ti majku, šta ti glumiš, ajde sada pokaži mi napolje koliko si jak, kad si ovde prejак" i uhvatio ga za ruku - piše u saopštenju.