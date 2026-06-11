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Ljuba Zemunac, ostao je upamćen kao jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih ličnosti jugoslovenskog podzemlja. O njegovom životu ispričane su brojne priče, a mnogi detalji iz njegove biografije i danas intrigiraju javnost.

Ipak, dok se o Ljubi godinama mnogo pisalo i govorilo, njegov privatni život uglavnom je ostao daleko od očiju javnosti. Malo ko zna kako je izgledala njegova supruga Ljilja, žena koja je bila uz njega u najburnijim godinama života.

Na fotografiji koja je sačuvana iz tog perioda nalaze se Ljuba Zemunac i njegova supruga Ljilja.

Čovek čijeg su se imena plašili širom ex Yu

Podsetimo, Ljubomir Magaš, poznatiji kao Ljuba Zemunac, rođen je u Zemunu, gde je proveo detinjstvo koje nije bilo nimalo jednostavno. Već u ranim godinama suočio se sa porodičnim problemima, a nakon razvoda roditelja odrastao je bez oca.

Po završetku osnovnog obrazovanja pokušao je da izuči auto-limarski zanat, ali školovanje nije priveo kraju. Jedno vreme radio je u pogonu IMT-a u Dobanovcima, pre nego što je krenuo putem koji će ga učiniti jednom od najpoznatijih ličnosti jugoslovenskog podzemlja.

Njegovo ime prvi put se pojavilo u policijskim evidencijama sredinom šezdesetih godina. Tokom mladosti često je dolazio u sukob sa zakonom, a istovremeno je trenirao boks i bio poznat po uličnim obračunima. Zbog niza prestupa kao maloletnik je upućen u vaspitno-popravnu ustanovu, ali ga to nije udaljilo od problematičnog načina života.

Foto: printscreen YT

Početkom sedamdesetih godina Magaš odlazi u inostranstvo, gde će narednih godina uglavnom boraviti u Austriji i Nemačkoj. Upravo u tom periodu njegovo ime postaje dobro poznato policijama više evropskih država, ali i ljudima iz kriminalnog miljea. Važio je za čoveka koji je imao veliki uticaj među jugoslovenskim emigrantima okupljenim u zapadnoj Evropi.

O njemu su kružile brojne priče i legende. Jedni su ga opisivali kao surovog i nepredvidivog čoveka, dok su drugi tvrdili da je bio harizmatičan i lojalan prijateljima. Zbog takvog imidža ubrzo je postao jedna od najprepoznatljivijih figura beogradskog i jugoslovenskog podzemlja tog vremena.

Njegov privatni život, međutim, ostao je daleko od očiju javnosti. Za razliku od brojnih priča koje su pratile njegov krivični dosije, o supruzi i porodici znalo se veoma malo. Upravo zato i danas veliku pažnju privlače retke fotografije iz njegovog privatnog života, koje otkrivaju drugu stranu čoveka čije je ime decenijama izazivalo interesovanje javnosti.

Ubijen ispred suda

Život Ljube Zemunca tragično je okončan 1986. godine u Frankfurtu, gde je ubijen ispred zgrade suda. Ubio ga je Goran Vuković zvani Majmun. Njegova smrt označila je kraj jedne ere, ali ne i kraj interesovanja za priče koje su ga pratile.

Gotovo četiri decenije kasnije, on i dalje ostaje jedna od najintrigantnijih ličnosti iz istorije jugoslovenskog podzemlja, o kojoj se i danas govori, piše i polemiše.

Foto: Jutjub Printskrin

Kurir.rs