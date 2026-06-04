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Osnovni sud u Čačku doneo je presudu protiv M. D. iz Čačka, koji je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja, jer u dužem vremenskom periodu nije izmirivao obavezu alimentacije za svoje maloletno dete.

- Naime, on u periodu od 1. decembra 2017. godine do novembra 2025. godine nije postupao po ranijoj pravnosnažnoj sudskoj odluci kojom je bio obavezan da za izdržavanje deteta mesečno uplaćuje po 8.000 dinara, najkasnije do 10. u mesecu, navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.

Sud je utvrdio da je na ime neplaćenog izdržavanja nastao dug u ukupnom iznosu od 456.000 dinara. Okrivljenom je izrečena uslovna osuda, odnosno kazna zatvora u trajanju od pet meseci, koja neće biti izvršena ukoliko u roku od jedne godine ne učini novo krivično delo.

Takođe, sud ga je obavezao da u roku od tri meseca od pravnosnažnosti presude plati zaostali dug za izdržavanje maloletnog deteta u iznosu od 456.000 dinara. Ukoliko tu obavezu ne ispuni u ostavljenom roku, uslovna osuda može biti opozvana, a kazna zatvora izvršena.

Okrivljeni je obavezan i da oštećenom, preko zakonske zastupnice, uredno dalje plaća izdržavanje. Pored toga, naloženo mu je da plati i troškove postupka u iznosu od 5.000 dinara.

Prema pravnoj pouci, na ovu presudu moguće je izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana dostavljanja.