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Policijsko opsadno stanje danas je zabeleženo u novopazarskom prigradskom naselju Požega, gde su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) sproveli veliku akciju hapšenja i pretresa kuće E. Dž.

Prema nezvaničnim informacijama, u akciji je učestvovalo čak 11 vozila specijalnih jedinica, dok su naoružani pripadnici SAJ-a zauzeli položaje oko kuće i obezbeđivali šire područje tokom izvođenja akcije.

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Osumnjičeni E.Dž. Foto: Facebook

Kako se saznaje, E. Dž. se sumnjiči za krivična dela pokušaja ubistva i izrade falsifikovanih dokumenata, a pretresi su izvršeni na više lokacija povezanih sa osumnjičenim.

Na snimku se vidi trenutak kada specijalci blokiraju prilaz objektu, dok su meštani sa nevericom posmatrali jednu od najvećih policijskih akcija u ovom delu Novog Pazara poslednjih godina. Meštani Požege navode da je naselje od ranih jutarnjih sati bilo pod jakim policijskim obezbeđenjem.

Za sada nema zvaničnog saopštenja nadležnih organa o detaljima istrage, niti o tome da li je tokom pretresa pronađen materijal koji bi mogao biti korišćen kao dokaz u daljem postupku. 

Kurir.rs/Sandžak danas

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