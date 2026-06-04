OPSADNO STANJE U NOVOM PAZARU! SAJ STIGAO SA 11 VOZILA: Ovo je muškarac zbog koga je blokirano celo naselje, evo zašto (FOTO/VIDEO)
Policijsko opsadno stanje danas je zabeleženo u novopazarskom prigradskom naselju Požega, gde su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) sproveli veliku akciju hapšenja i pretresa kuće E. Dž.
Prema nezvaničnim informacijama, u akciji je učestvovalo čak 11 vozila specijalnih jedinica, dok su naoružani pripadnici SAJ-a zauzeli položaje oko kuće i obezbeđivali šire područje tokom izvođenja akcije.
Kako se saznaje, E. Dž. se sumnjiči za krivična dela pokušaja ubistva i izrade falsifikovanih dokumenata, a pretresi su izvršeni na više lokacija povezanih sa osumnjičenim.
Na snimku se vidi trenutak kada specijalci blokiraju prilaz objektu, dok su meštani sa nevericom posmatrali jednu od najvećih policijskih akcija u ovom delu Novog Pazara poslednjih godina. Meštani Požege navode da je naselje od ranih jutarnjih sati bilo pod jakim policijskim obezbeđenjem.
Za sada nema zvaničnog saopštenja nadležnih organa o detaljima istrage, niti o tome da li je tokom pretresa pronađen materijal koji bi mogao biti korišćen kao dokaz u daljem postupku.
Kurir.rs/Sandžak danas