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Dan nakonjezivog ubistva koje je potreslo Beograđane, u Plzenjskoj ulici kod nekadašnjeg BIP-a vlada muk. Ispred kuće u kojoj je u sredu ujutru ubijen devedesetdvogodišnji Svetozar P. nema nikoga, a komšije još uvek pokušavaju da shvate šta se dogodilo.

Foto: Kurir

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su dvadesetšestogodišnjeg Uroša G. zbog sumnje da je sekirom usmrtio svog dedu. Policija je nakon prijave zatekla beživotno telo starca u krevetu, dok je osumnjičeni uhapšen na licu mesta.

Stanovnici Plzenjske ulice kažu da ih je zločin sve zatekao, jer porodicu nisu često viđali.

- Znali smo da tu živi jedan stariji čovek, ali nismo bili bliski. Slabo smo ih viđali, svako je gledao svoja posla. Iskreno, ništa nije ukazivalo da bi ovako nešto moglo da se dogodi - priča jedan od komšija.

Foto: Kurir

Prema rečima meštana, starac nije živeo sam.

- Koliko znamo, sa njim je živela i jedna žena. Čuli smo da je bila u kući kada se sve dogodilo, ali ne znamo šta se tačno desilo. Niko od nas nema više informacija - kaže komšinica iz susedstva i dodaje:

- Čula sam da je unuk upao prvo kod komšije i uzeo sekiru, sva sreća pa nije nasrnuo na još nekoga, očigledno je išao s namerom da ubije samo dedu...

Muk u ulici

Ulica koja je juče bila puna policijskih vozila i pripadnika forenzičkih ekipa danas je gotovo pusta.

- Samo smo odjednom čuli sirene i videli policiju. Posle se pročulo da se dogodilo nešto strašno. Ljudi su izlazili na prozore, pitali jedni druge šta se desilo, ali niko ništa pouzdano nije znao - priča jedan stanar.

Foto: Kurir

Drugi dodaje da je prizor velikog broja policajaca bio dovoljan da uznemiri čitav kraj.

- Kad smo videli koliko je policije stiglo, odmah smo znali da nije neka obična intervencija. Kasnije smo čuli da je ubijen čovek. Svi smo ostali u šoku, posebno zbog godina žrtve - kaže sagovornik.

Otac uhapšenog mladića je istražiteljima rekao "da je njegov sin poslednjih dana bio čudan, ali da nije slutio da može da počini ovako nešto".

- Nesrećni starac je u trenutku napada ležao u krevetu. Bio je bespomoćan, budući da ima dosta godina i da je slabo video. Moguće i da je spavao kada je napandut. Mladić ga je jednom udario sekirom u glavu i ubio ga je na mestu - kaže izvor.

Inače, jedna komšinica je juče ispričala da je jutros imala zastrašujuć susret sa osumnjičenim.

1/11 Vidi galeriju Završen uviđaj na mestu zločina u Beogadu Foto: Petar Aleksić

- Ležala sam kada mi je u stan upao izbezumljen mladić. Strašno je izgledao! Sva sreća pa mi je sin bio u kući u to vreme, jer inače ne zaključavam vrata. Sin je uspeo da ga izvede napolje, popričao je s njim i izašli su, a meni je rekao da se odmah zaključam, što sam i uradila. Posle sam čula da je ubijen Toza. Nije mi dobro, verujte, da mi sin nije bio kod kuće, možda bi i mene ubio - rekla je vidno uznemirena komšinica i dodala da je njen sin otišao s policajcima kako bi dao izjavu.