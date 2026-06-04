Slušaj vest

U organizaciji NCB Interpol Podgorica juče je, uz asistenciju Posebne jedinice policije, Crnoj Gori iz Španije izručen Ilija Ivanović (26) iz Cetinja, član organizovane kriminalne grupe (OKG) sa teritorije Crne Gore.

- Lice I.I. je, uz pojačane mere bezbednosti, od strane policije sprovedeno u prostorije UIKS Podgorica, shodno rešenju o određivanju pritvora donetom dana 3.2.2026. godine od strane Višeg suda u Podgorici - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

NCB Interpol Podgorica je raspisao međunarodnu poternicu za Ivanovićem radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja.

Podsetimo, Uprava policije je 2022. godine raspisala međunarodnu poternicu.

Tokom međunarodne policijske saradnje sa Španijom, preciznije sa NCB Interpolom Madrid, utvrđeno je da se Ivanović nalazi u zatvoru u Španiji zbog izvršenog krivičnog dela na teritoriji te države.

Andrija Gazivoda Foto: Facebook/Andrija Gazivoda