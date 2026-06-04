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Izricanje presude optuženima za teško ubistvo Zorana Uskokovića zvanog Skole 29. januara 2021. godine, u Rakovici, zakazano je za 7.jul u Specijalnom sudu u Beogradu.

Na današnjem suđenju branioci optuženih Nikole Živanovića, Miloša Krstića, Alekse Dimitrova, Vladimira Babića i Aleksandra Nikolića za svoje branjenike tražili oslobađajuće presude.

Tamara Lakčević, branilac Dimitrova, Krstića i Živanovića, koji je inače optužen kao organizator kriminalne grupe, je danas rekla da dokazi koji su izvedeni ne potvrđuju navode optužnice, kao i da komunikacija sa kriptovane aplikacije "Skaj" ne može da se koristi u ovom sučaju kao dokaz.

Ona se najpre osvrnula na optužnicu i prvu tačku, odnosno krivično dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, za koje tužilaštvo, kako tvrdi, nije navelo kako je ova organizovana kriminalna grupa nastala,kada i gde su se pripadnici sastajali, kao i da s obzirom na to da je cilj grupe bio sticanje materijalne ili neke druge koristi, tužilac nije objasnio koja je to korist ubistvom stečena.

- Jedino što je u ovom slučaju potkrepljeno materijalnim dokazima je da je Uskoković tog dana u Rakovici ubijensa dva metka, jednim u glavu i jednim u vrat - navela je ona.

1/8 Vidi galeriju Uskoković je likvidiran 2021, a hapšenja su usledila u oktobru 2024. Foto: Printscreen/Youtube/MUP Srbije

Branilac Babića i Nikolića advokat Marko Janković je detaljno obrazložio zbog čega materijal sa aplikacije "Skaj" ne može da se koristi u ovom predmetu i zbog čega nije u skladu sa našim Ustavom i zakonom.

On je naglasio da je optuženima od dokaza jedino na teret stavljen materijal sa te aplikacije, odnosno "Eksel tabele" koje su predočene na suđenjima.

- Švajcarska je nedavno donela pravosnažnu presudu u kojoj je navedeno da "Skaj" ne može da se koristi kao dokaz, i istakao da veruje da će sudsko veće poštovati Ustav i zakon Srbije i da neće doneti presudu na osnovu "Eksel tabela" - rekao je Janković i govoreći o optužbama protiv Babića, Janković je naveo da nema dokaza da je on nekome predao pištolj i podsetio da je u sudu izvedena poruka koju je, kako tvrdi tužilaštvo, Babić poslao koja glasi "Šta kaže ovaj kakva je utoka", dodajući da poruka koja je usledila nije pročitana u sudu a u kojoj je navedeno "Ovaj za Beč", što kako je dodao, ukazuje da nije reč o ovom konokretnom događaju.

Advokat Miro Orović je istakao da nije dokazana zajednička odluka okrivljenih, niti umišljaj, kao i da nije dokazano postojanje organizovane kriminalne grupe.

Babić, koji je inače bivši muž manekenke Sandre Obradović je zatim za govornicom sudiji rekao da se nada da je zaključio nekoliko činjenica, da nije koristio "Skaj", da nije učestvovao u ubistvu niti znao za planiranje istog, da nije bio član kriminalne grupe niti da je znao za postojanje takve grupe.

- Jedina prava odluka je da ja nemam veze sa ovim - rekao je on.

Na prethodnom suđenju tužilac je u svojoj završnoj reči sudu predložio da Živanovića i Krstića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Zoran Uskoković zvani Skole je inače bio sin Zorana Uskokovića koji je ubijen 2000. godine na Vidikovcu, a kojeg su povezivali sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana.