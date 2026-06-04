Slušaj vest

Bojan Hrvatin, pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je uhapšen pet meseci posle njih, prema presretnutim Skaj porukama koje su danas izvedene kao dokaz u Specijalnom sudu u Beogradu, na dan hapšenja vođa klana 4. februara 2021., kao i u danima posle sa visokopozicioniranim pripadnikom kavačkog klana Duškom Roganovićem komentarisao je privođenja kao i dokaze koje policija ima.

"Samo da ćute brate moj! To je najbitnije sada! Brate, po natpisima, kuća je za sada sigurna", pisao je u porukama na dan hapšenja, aludirajići najvetovatnije na kuću u Ritopeku.

Veljko Belivuk i Bojan Hrvatin Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir, Printscreen/Youtube

"Samo da se ćuti i izdrži ovo što je neprijatno sada!", napisao je u sledećoj poruci, a potom komentarisao da je najveća opasnost da neko ne progovori.

Inače, interesantno je da je Hrvatin uhapšen tek u julu te godine i da je odmah pristao na saradnju sa policijom i tužilaštvom,zbog čega je dobio status svedoka-saradnika.

Duško Roganović Foto: Privatna Arhiva

"Zabacili su mrežu i nadaju se nekom saradniku, jer nemaju ništa za ubistva, ne znam za druge stvari", napisao je istog dana kada su vođe i ostali članovi klana uhapšeni.

Sagovorniku, za kog je danas sam u sudnici naveo da je Duško Roganović, komentarisao je ono što su mediji pisali na dan hapšenja, a odnosilo se na to da se pretražuje više lokacija, ali se tada još u javnosti nije pominjala kuća strave u Ritopeku. Inače, tajna prostojija, takozvana klanica u kojoj su mučili, i ubijali i kako tuẓ̌ilaštvo tvrdi, u industrijskoj mašini mleli ostatke žrtava, pronađena je tek u aprilu te godine.

1/12 Vidi galeriju Fotografije kuće strave u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

"Nije isključeno da su ih namerno pustili pa da otkriju još neku priču za koju nisu znali. Mada ako su ih radili par meseci, znaju sigurno za ovu lokaciju. Ili su požurili da ih dignu, pa šta bude bude", komentariše pisanje medija o hapšenju.

U porukama komentariše i fotografije hapšenja koje su se pojavile u medijima.

"Ona slika sa smartom je Tajson, Aresov paša, a navodno je smart pao na Rudniku", napisao je u poruci, a danas u sudnici naveo da je Tajson Nemanja Đurić.

Dan posle hapšenja grupe, Duška Roganovića je obavestio:

"Nosimo Milici, Kantoninoj ženi kriptu, da bude na vezi sa vama, tako sam se dogovorio sa Gadafijem".

Inače, svedoci-saradnici ranije su pred sudom naveli da je nadimal Kantona na Skaju imal okrivljeni Marko Budimir.

Tvrdi da nije govorio istinu

Sa jednim od visikopozicioniranih kavčana razgovarao je i o kući:

"Brate, ako je ova kuća koja je u novinama, to nije ta".

Svedok saradnik Bojan Hrvatin, koji je danas bio prisutan u sudnici, međutim, rekao je da u ovoj poruci Roganoviću nije govorio istinu.

"Poslata mi je slika iz novina. Pitao me je l' to ta kuća, ja iz svojih, bezbednosnih razloga, nisam hteo da mu kažem da jeste, pa sam rekao da nije", izjavio je danas Hrvatin u sudnici.

Istog dana, 5. februara 2021., prema dokazima koji su izvedeni, poslao je i poruke:

"Brate, ako je Vrčin dobro je. Nije tamo, ali je blizu", aludirajući na kuću u Ritopeku.

"Proveravam da li je pao Topalović, ako jeste, taj zna mnogo a labilan je".

Topalović na Skaju, inače bio je kum Marka Miljkovića, Nikola Spasojević, koji je kao i Hrvatin posle hapšenja postao svedok-saradnik protiv kriminalnog klana.

Sa jednim od vođa kavačkog klana, komentarisao je i da dokaze "treba da počiste".

"Vidi, treba ozbiljna organizacija, da počistimo sve. Mašina prvo, a posle sve ostalo. Brate, iskreno se nadam da su braća sve sklonila da bi predupredila. Treba videti samo jesu li kuće, pogotovu Ritopek, mirne", piše u porukama, a potom komentariše snimke sa sigurnosnih kamera ispred kuće u Ritopeku, na kojima se vidi kako Pink Panter Milan Ljepoja zvani Zvonce ulazi u kuću, a koji su se u međuvremenu pojavili u javnosti.

Milan Ljepoja Foto: Privatna Arhiva

"Brate moj, ako malo razmislimo, na snimcima nema ništa, Zvonce se ne vidi. Ako su braća sve dobro pičistila. Samo da im ne pokažu snimke, da se ne poplaše, jer nemaju ništa".

Likvidacije Roganovića

U daljoj komunikaciji, za koji je danas izjavio da je vodio sa Roganovićem pominjo je i da ne zna šta je sa oruẓ̌jem "koje je bilo gde i mašina", ali da misli da su pre hapšenja premestili i oružje i mašinu.