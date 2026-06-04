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NCB Interpol Podgorica je raspisao međunarodnu poternicu za Ivanovićem zbog krivičnog postupka koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja. On je u Španiji bio na izdržavanju zatvorske kazne jer je 2022. osuđen na šest godina i četiri meseca zatvora zbog šverca 408 kilograma kokaina.

Uhapšen sa šefom Pink Pantera

- Ilija Ivanović, Predrag Vujošević i Božo Vukić uhapšeni su u februaru 2021. u velikoj policijskoj akciji pod nazivom "Kobi Fantom" u kojoj je zaplenjeno 408 kilograma kokaina u vrednosti od 14,4 miliona, uz 413.000 eura u gotovini. Pokrajinski sud u Las Palmasu objavio je da su Ivanović i Vujošević odlukom suda osuđeni na po šest godina i četiri meseca zatvora, dok je Blažo Vukić osuđen na šest godina zatvora. Osim zatvorske kazne, osuđeni su bili obavezani da plate i novčanu kaznu u iznosu od 15 miliona evra - rekao je ranije izvor Kurira i podsetio da su "škaljarci" došli na Kanarska ostrva u jesen 2020. godine s namerom da se uključe u trgovinu narkoticima.

Inače, Predrag Vujošević (52) zvani Marko Crnogorac je šef bande "Pink Panter", a 3. avgusta prošle godine preživeo je atentat u Barseloni.

Andrija i Filip likvidirani 2025.

Ilija je mlađi brat ubijenih Andrije i Filipa Ivanovića, takođe pripadnika "škaljarskog klana". Obojica su likvidirana prošle godine.

Andrija i Filip Ivanović Foto: Interpol, Printscreen

Andrija Ivanović je 29. septembra 2025. namamljen i brutalno ubijen sa Milom Beladom u kolima u mestu Ugnji kod Cetinja. Za njihovu likvidaciju uhapšen je samo jedan osumnjičeni koji se tereti da je učestvovao u zločinu, ali crnogorski istražitelji zasad nisu otkrili koja je bila njegova uloga u dvostrukoj likvidaciji.

Filip Ivanović ubijen je hicem u čelo 16. oktobra prošle godine oko 23 sata u Hercegovačkoj ulici, u luksuznom kompleksu Beograd na vodi. Brzom i efikasnom akcijom policije nakon brutalne egzekucije uhapšen je osumnjičeni Đorđe Z. (21) kod kojeg su nađena i dva pištolja. Policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsila još jednu osobu za koju se sumnja da je umešana u likvidaciju.

00:22 Hapšenje osumnjičenog u Beogradu Izvor: Mup Srbije