U Beogradu se dogodila teška saobraćajna nesreća u Ruzveltovoj ulici, povređene su dve osobe, među kojima i maloletnik u životnoj opasnosti.
Hronika
SUDAR AUTOMOBILA I MOTORA KOD VUKA Dve osobe povređene, jedna (16) u teškom stanju
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Dve osobe su povređene u nesreći koja se noćas dogodila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu.
Nesreća se dogodila kada su se sudarili motor i automobil.
Teške povrede zadobila je jedna maloletna osoba (16) koja je prevezena u Tiršovu i u životnoj je opasnosti.
Vozač je u Urgentnom centru
Za sada nije poznat uzrok nesreće.
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