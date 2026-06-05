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Dve osobe su povređene u nesreći koja se noćas dogodila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu.

Nesreća se dogodila kada su se sudarili motor i automobil.

Teške povrede zadobila je jedna maloletna osoba (16) koja je prevezena u Tiršovu i u životnoj je opasnosti.

Vozač je u Urgentnom centru

Za sada nije poznat uzrok nesreće.

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