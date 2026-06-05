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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu priveli su sinoć četrdesetosmogodišnju ženu K. V. (48) zbog sumnje da je narušavala javni red i mir i ugrozila bezbednost građana na Vračaru.

Incident se dogodio u Ulici Brane Crnčevića, gde se sinoć okupio veći broj vernika koji su u redu čekali kako bi celivali pokrov i pojas Presvete Bogorodice.

Prema informacijama sa terena, policiji je upućen hitan poziv nakon što je nepoznata osoba iz jedne od okolnih zgrada počela da baca staklene flaše direktno na ljude u redu.

Brza reakcija policije patrola sa Vračara je odmah po prijavi izašla na lice mesta i efikasnom akcijom brzo identifikovala stan iz kojeg su flaše bacane.

Ustanovljeno je da je reč o K. V.. Sa njom je na licu mesta obavljen razgovor, nakon čega je privedena u prostorije Policijske stanice Vračar na dalju istragu i procesuiranje.

U ovom incidentu, pukom srećom, nije bilo povređenih, a policija trenutno utvrđuje sve motive i okolnosti ovog nesvakidašnjeg napada.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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