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Rano jutros u 7.30 u Ulici Ratka Pavlovića Ćićka u Prokuplju, kod Tehničke škole, policijski službenik koji obezbeđuje pešački prelaz sprečio je krađu. On je onemogućio lice koje je pokušalo da iz parkiranog automobila izvuče novčanik Aleksandre Radosavljević.

Lice koje je pokušalo krađu je povratnik u vršenju krivičnih dela i trenutno se nalazi u Policijskoj stanici u Prokuplju.

– Parkirala sam auto jer sam ušla u radnju u kojoj radim, ali je prozor ostao malo otvoren. Pošto sam se zadržala neko vreme, izašla sam kada sam čula buku i videla da policajac kojem na pločici piše da se preziva Milošević stoji sa nekim čovekom kod mojih kola – priča vlasnica automobila i dodaje da je srećna što je sve prošlo bez posledica.

Ona dodaje da je, dok je bila u radnji, to njoj nepoznato lice kroz prozor provuklo ruku, otključalo automobil i ušlo unutra, te preturalo po torbici i novčaniku.

Drama se tu nije završila, jer kada je policajcu sumnjivo ponašanje tog čoveka privuklo pažnju, on mu je prišao i zamolio ga da izađe iz auta. Kako tvrde svedoci, lice se pravdalo da je automobil žene njegovog prijatelja, pa je čak i nekoga zvalo, a ta osoba je putem telefona navodno potvrdila tu priču.

Ipak, policajac nije poverovao u to objašnjenje, već je pozvao patrolu koja je ubrzo stigla i uhapsila osumnjičenog za pokušaj krađe, u trenutku kada je stvarna vlasnica izlazila iz radnje.

– Nisam mogla da verujem šta gledam. Pretrnula sam kada sam shvatila da sam mogla da ostanem bez svega. U novčaniku su mi sva dokumenta, novac, sve što imam. Koristim priliku da se zahvalim ovom savesnom čoveku što je prepoznao da je to lice lopov, a ne vlasnik i što ga je sprečio da otuđi moje stvari – kaže Radosavljević.

Ona naglašava i da je pre nekoliko dana i vlasniku radnje u kojoj radi na sličan način iz automobila nestala torbica, te da izgleda da je ovo postala nova praksa lopova – da kroz malo otvoren prozor automobila ulaze u vozila i kradu sve što stignu.