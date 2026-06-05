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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd-UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima i PS Savski venac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su U. G. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Kako se sumnja, U. G. je 3. juna 2026. godine u Beogradu, oštrim predmetom naneo povrede devedesetdvogodišnjem muškarcu od kojih je on preminuo na licu mesta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u nadležno tužilaštvo.

1/11 Vidi galeriju Završen uviđaj na mestu zločina u Beogadu Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su dvadesetšestogodišnjeg Uroša G. zbog sumnje da je sekirom usmrtio svog dedu. Policija je nakon prijave zatekla beživotno telo starca u krevetu, dok je osumnjičeni uhapšen na licu mesta.

Stanovnici Plzenjske ulice kažu da ih je zločin sve zatekao, jer porodicu nisu često viđali.