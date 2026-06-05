OGLASIO SE MUP ZBOG UBISTVA STARCA KOD BIP-a U BEOGRADU! Presuduo dedi sekirom, osumnjičeni sproveden u tužilaštvo
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd-UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima i PS Savski venac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su U. G. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.
Kako se sumnja, U. G. je 3. juna 2026. godine u Beogradu, oštrim predmetom naneo povrede devedesetdvogodišnjem muškarcu od kojih je on preminuo na licu mesta.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u nadležno tužilaštvo.
Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su dvadesetšestogodišnjeg Uroša G. zbog sumnje da je sekirom usmrtio svog dedu. Policija je nakon prijave zatekla beživotno telo starca u krevetu, dok je osumnjičeni uhapšen na licu mesta.
Stanovnici Plzenjske ulice kažu da ih je zločin sve zatekao, jer porodicu nisu često viđali.
- Znali smo da tu živi jedan stariji čovek, ali nismo bili bliski. Slabo smo ih viđali, svako je gledao svoja posla. Iskreno, ništa nije ukazivalo da bi ovako nešto moglo da se dogodi - priča jedan od komšija.