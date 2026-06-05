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U hotelu Indigo, na uglu Čika Ljubine i Knez Mihailove ulice u centru Beograda, danas je izbio požar, zbog čega su gosti i zaposleni hitno evakuisani iz objekta.

Kako saznaje Kurir, vatra je zahvatila kuhinju i ventilacioni sistem hotela, nakon čega je gust dim počeo brzo da se širi i nadvio se nad pešačkom zonom u samom centru prestonice.

00:10 Požar u hotelu u Knez Mihailovoj Izvor: Kurir

Prema rečima očevidaca, više ljudi istrčalo je na ulicu čim je primećen dim.

- Više ljudi izašlo je iz hotela u veoma kratkom roku. Dim se širio velikom brzinom, a pojedini prolaznici i gosti počeli su da kašlju i sklanjaju se na svež vazduh, ali na svu sreću, nema povređenih - ispričali su očevici za Kurir.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe vatrogasno-spasilačke ekipe koje rade na lokalizaciji požara i provetravanju objekta.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, sprečeno je dalje širenje vatre na druge delove zgrade.