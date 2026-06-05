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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Ruzveltovoj ulici, u blizini Vukovog spomenika, povređeno je više osoba, dok se lekari, kako Kurir saznaje, bore za život jednom tinejdžeru.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo prilikom sudara automobila i motora. U automobilu su se nalazili, kako saznajemo, maloletnici stari 16 godina.

- Dve osobe su povređene u nesreći koja se noćas dogodila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu. Teške povrede zadobila je jedna maloletna osoba (16) koja je prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj i nalazi se u životnoj opasnosti - navodi izvor.

Kako nezvanično saznaje Kurir, maloletnici iz drugog vozila navodno su prošli kroz crveno svetlo na semaforu neposredno pre sudara, ali će tačne okolnosti i odgovornost učesnika biti utvrđeni daljom istragom nadležnih organa.

- Stanje povređenih maloletnika je izuzetno ozbiljno. Jedan od njih zadobio je prelom lobanje i prelom potkolenice, a lekari se bore za njegov život. Drugi tinejdžer zadobio je prelom butne kosti i nakon zbrinjavanja očekuje se njegovo prebacivanje na bolničko odeljenje radi daljeg lečenja - kaže izvor Kurira.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, operativni zahvati nad povređenim maloletnicima u Tiršovoj trajali su satima zbog težine zadobijenih povreda.

Vozač motocikla prošao je sa lakšim telesnim povredama i prevezen je u Urgentni centar, gde mu je ukazana medicinska pomoć.