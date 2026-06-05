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Nakon gotovo dve nedelje neizvesnosti, njena porodica saopštila je da je devojka izašla iz kome, da je budna i komunikativna, ali da je pred njom dug oporavak.

Prema rečima njenog oca, Milica je u nesreći zadobila višestruke teške telesne povrede.

- Moja ćerka ima prelom baze lobanje, povrede vilice, oka, grudnog koša, otvorene prelome ruke i niz drugih teških povreda. Bila je deset dana u komi. To su bili najteži dani za našu porodicu. Sada je budna, komunikativna i polako se oporavlja - rekao je otac povređene devojke.

Foto: D. Šćekić

"Razgovarao sam sa ćerkom"

On navodi da je nakon što se Milica probudila razgovarao sa njom o okolnostima nesreće.

- Rekla mi je da je videla uključen žmigavac na traktoru i da je očekivala da će vozilo skrenuti. To je ono što mi je ispričala. Zbog toga smatram da sve okolnosti moraju detaljno da se ispitaju - kaže on.

Otac ističe da ne želi da unapred optužuje bilo koga, ali da očekuje da nadležni organi utvrde sve činjenice.

- Da je moje dete napravilo grešku, ja bih to prvi rekao. Ne tražim da bilo ko bude proglašen krivim. Tražim samo da se utvrdi istina i da se sačekaju rezultati istrage - navodi on.

Foto: D. Šćekić

"Postoji video-snimak"

Kako tvrdi, poseduje i video-snimak koji bi mogao da bude važan za rasvetljavanje slučaja.

- Postoji video-snimak događaja koji imam u svom posedu. Smatram da bi upravo taj snimak mogao da pomogne da se precizno utvrdi šta se dogodilo i kako je došlo do nesreće - rekao je otac.

On dodaje da očekuje da istraga obuhvati i proveru svih tehničkih aspekata vozila koje je učestvovalo u nesreći.

Foto: D. Šćekić

- Smatram da treba proveriti sve okolnosti, uključujući tehničku ispravnost vozila. O tome treba da govore stručnjaci i veštaci, a ne da se unapred donose zaključci – rekao je on.

Nesreća se dogodila u centru sela

Prema informacijama do kojih je došao Ozon Media, saobraćajna nezgoda dogodila se 24. maja oko 19.25 časova na raskrsnici ulica Vojvođanska, Radnička, Zmaj Jovina i Fruškogorska u Martincima.

U sudaru su učestvovali sa prikolicom i bicikl kojim je upravljala Milica Nikolić.

Foto: D. Šćekić

Nakon nesreće mlada doktorka je najpre zbrinuta u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, a potom transportovana u tercijarnu zdravstvenu ustanovu na dalje lečenje.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a istraga o svim okolnostima nesreće je u toku.