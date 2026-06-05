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Očevici saobraćajne nesreće u Ruzveltovoj ulici kod Vukovog spomenika kažu da su se u trenutku nesreće nalazili u obližnjem kafiću i da se sve odigralo u svega nekoliko sekundi.

- Sedeli smo u bašti kafića kada smo videli automobil koji velikom brzinom prilazi raskrsnici. Delovalo nam je da nije ni pokušao da zakoči. Ušao je u raskrsnicu dok je na semaforu bilo crveno svetlo i tada se začuo stravičan udarac. Sve je puklo u sekundi - rekao je jedan od očevidaca.

Drugi navodi da je prizor nakon sudara bio potresan.

- Odmah smo pritrčali da pomognemo. U automobilu su bili veoma mladi momci. Jedan tinejdžer imao je tešku povredu glave. Krvi je bilo svuda. Ljudi su bili u šoku dok su čekali Hitnu pomoć - ispričao je on.

Sličnu priču ispričala je i žena koja se u tom trenutku nalazila na pešačkom prelazu u blizini mesta nesreće.

- Krenula sam da pređem ulicu kada sam primetila automobil koji prolazi kroz crveno svetlo. Nekoliko trenutaka kasnije čuo se jak prasak. Kada sam prišla, videla sam da je jedan dečak ozbiljno povređen. Delovalo je strašno, ljudi su pokušavali da pomognu dok nisu stigli lekari - rekla je vidno potresena žena.

Podsetimo, do udesa je došlo kada su navodno tinejdžeri koji su bili u automobilu prošli kroz crveno i sudarili se sa vozačem motocikla.

Jedan od tinejdžera je zadobio ozbiljne povrede i lekari mu se bore za život.

- Teške povrede zadobila je jedna maloletna osoba (16) koja je prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj i nalazi se u životnoj opasnosti. Zadobio je prelom lobanje i prelom potkolenice, a lekari se bore za njegov život. Drugi tinejdžer zadobio je prelom butne kosti i nakon zbrinjavanja očekuje se njegovo prebacivanje na bolničko odeljenje radi daljeg lečenja - kaže izvor Kurira.