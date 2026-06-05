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Brza reakcija dvojice policajaca sprečila je tragediju na Dunavu u Novom Sadu, gde je dvadesetdevetogodišnji muškarac spasen od davljenja tokom redovne policijske patrole.

Policijski službenici Mihajlo Marijaš i Veljko Vulić patrolirali su rekom u blizini gradskog kupališta kada su primetili muškarca koji se našao u ozbiljnoj opasnosti u vodi.

Svesni da u takvim situacijama svaki sekund može biti presudan, policajci su odmah reagovali. Zahvaljujući njihovoj prisebnosti, hrabrosti i brzoj intervenciji, muškarac je izvučen na sigurno i predat spasilačkoj službi koja mu je pružila neophodnu medicinsku pomoć.

Prema informacijama iz policije, dvadesetdevetogodišnjak je nakon spasavanja zbrinut od strane nadležnih službi, čime je izbegnuta moguća tragedija.

Zahvaljujući brzoj reakciji Mihajla Marijaša i Veljka Vulića, jedan ljudski život je spasen.

Njihov postupak naišao je na pohvale građana, koji ističu da su policajci pokazali izuzetnu hrabrost i posvećenost u obavljanju svoje dužnosti.

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