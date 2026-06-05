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Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Uroša G. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je 3. juna 2026. godine na teritoriji opštine Savski venac na podmukao način lišio života S.P.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo.

Osumnjičeni nije saslušan pred javnim tužiocem jer je nalazom veštaka utvrđeno da nije procesno sposoban da iznese svoju odbranu.

1/11 Vidi galeriju Završen uviđaj na mestu zločina u Beogadu Foto: Petar Aleksić

Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Urošu G. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je Uroš G. 3. juna oko 7 časova došao do šupe koja se nalazi u neposrednoj blizini lica mesta, odakle je uzeo jednu tesarsku sekiru, nakon čega je sa sekirom u ruci otišao ka stanu broj 5 na datoj adresi gde je u dnevnoj sobi, na krevetu zatekao S.P.a u ležećem položaju, koji je spavao i nije mogao da pruži otpor - navode u saopštenju.

Potom je osumnjičeni sekirom zadao povrede S.P. u predelu glave, usled kojih udaraca je on preminuo na licu mesta, dok je osumnjičeni krenuo da se udaljava, ali je u neposrednoj blizini lica mesta lišen slobode od strane policijskih službenika.

Inače, ubica i žrtva su u srodstvu, s obzirom na to da je ubijeni starac bio očuh ocu privedenog mladića.